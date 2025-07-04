Батько вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету: 14 років потому результати вражають

Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки, починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Чоловік подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

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Американець побачив ідею в інтернеті, коли його доньці було лише чотири роки. Задумка здалася йому настільки значущою, що він вирішив таємно реалізувати її у своїй родині. Користувач під ніком u/MYSTERees77 поділився зворушливою історією на популярному форумі Reddit.

Чоловік дізнався про традицію дарувати випускникам книгу "Куди ти підеш!" Доктора Сьюза з побажаннями від учителів. Його так надихнула ця думка, що він вирішив повторити ідею. Відтоді щороку він і його дружина просили педагогів писати кілька слів для їхньої доньки. Весь цей час вони зберігали сюрприз у секреті.

Подружжя приховувало все це від своєї дочки аж до самого випускного. І ось, через 14 років, у день закінчення школи з відзнакою і нагородами, батьки вручили доньці довгоочікуваний подарунок.

"Спочатку вона подумала, що це просто книжка, адже перші сторінки містили послання від нас із матір'ю. Але, перегорнувши трохи далі, вона зрозуміла, що це слова всіх її вчителів — від дитячого садка до 12 класу. І тоді вона розплакалася", — розповів батько в коментарі для Newsweek.

Ілюстративне фото Фото: People image

За його словами, пізніше дочка навіть розсміялася, читаючи смішні коментарі улюблених педагогів. Подружжю довелося чимало попрацювати, щоб зберегти сюрприз у секреті. Їм допомагали інші батьки, співробітники шкіл, і навіть австрійські вчителі, коли сім'я провела рік за кордоном.

"Час летить непомітно. Здається, тільки вчора я прочитав ту ідею на Reddit. Моргнеш — і дитина виросла. Але для неї — це ціле життя. І та сама дівчинка з короткою стрижкою в 4 роки залишилася тією самою за духом, тільки тепер уже доросла", — додав американець.

Раніше Фокус повідомляв, що реакція батька на перші слова доньки підкорила мережу. Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато". Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйонів переглядів.

Також стало відомо, що батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду і той влаштував погром у вітальні. Дворічний хлопчик Джордж із Великої Британії став зіркою в соцмережах після того, як висипав відро з вугіллям на диван.