Отец решил проверить родительский совет из интернета: 14 лет спустя результаты поражают

Отец из США втайне собирал послания от всех учителей своей дочери начиная с детского сада и до окончания школы. Мужчина подарил ей книгу с этими записями в день выпускного.

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Американец увидел идею в интернете, когда его дочери было всего четыре года. Задумка показалась ему настолько значимой, что он решил тайно реализовать ее в своей семье. Пользователь под ником u/MYSTERees77 поделился трогательной историей на популярном форуме Reddit.

Мужчина узнал о традиции дарить выпускникам книгу "Куда ты пойдешь!" Доктора Сьюза с пожеланиями от учителей. Его так вдохновила эта мысль, что он решил повторить идею. С тех пор каждый год он и его жена просили педагогов писать несколько слов для их дочери. Все это время они хранили сюрприз в секрете.

Супруги скрывали все это от своей дочери вплоть до самого выпускного. И вот, спустя 14 лет, в день окончания школы с отличием и наградами, родители вручили дочери долгожданный подарок.

"Сначала она подумала, что это просто книга, ведь первые страницы содержали послания от нас с матерью. Но, перелистнув немного дальше, она поняла, что это слова всех ее учителей — от детского сада до 12-го класса. И тогда она расплакалась", — рассказал отец в комментарии для Newsweek.

Иллюстративное фото Фото: People image

По его словам, позже дочь даже рассмеялась, читая смешные комментарии любимых педагогов. Супругам пришлось немало потрудиться, чтобы сохранить сюрприз в секрете. Им помогали другие родители, сотрудники школ, и даже австрийские учителя, когда семья провела год за границей.

"Время летит незаметно. Кажется, только вчера я прочел ту идею на Reddit. Моргнешь — и ребенок вырос. Но для нее — это целая жизнь. И та же девочка с короткой стрижкой в 4 года осталась той же по духу, только теперь уже взрослая", — добавил американец.

Ранее Фокус сообщал, что реакция отца на первые слова дочки покорила сеть. Девятимесячная Джейд впервые сказала "папа". Ролик стал вирусным и набрал более 20,8 миллионов просмотров.

Также стало известно, что отец на несколько минут оставил малыша без присмотра и тот устроил погром в гостиной. Двухлетний мальчик Джордж из Великобритании стал звездой в соцсетях после того, как высыпал ведро с углем на диван.