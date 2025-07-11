Ошибалась 28 лет: женщина поняла, как правильно пользоваться вентилятором в жару (видео)

Британка Лия Уайт вызвала бурную реакцию в соцсетях, рассказав, что всю жизнь неправильно пользовалась вентилятором. Оказалось, есть простой способ, который помогает лучше справляться с жарой.

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Ее видео в TikTok с простым, но эффективным способом охлаждения комнаты уже собрало более миллиона просмотров. Пользователи платформы были поражены простым лайфхаком.

Когда жара не дает уснуть, вентилятор кажется единственным спасением. Но что, если все это время вы использовали его не так, как надо? Именно это заявила пользовательница TikTok Лия Уайт, раскрыв, что только в 28 лет нашла правильный способ использования устройства. Ее видео моментально стало вирусным, набрав 1,2 миллиона просмотров и тысячи комментариев от ошеломленных пользователей.

По словам Лии, многие люди направляют вентилятор прямо на себя — особенно ночью. Но это не только неэффективно, а иногда даже вредно. Британка рассказала, что от этого она с партнером просыпались с насморком и даже часто заболевали.

Оказалось, лайфхак прост:

днем вентилятор нужно направлять к открытому окну, чтобы вытягивать горячий воздух наружу;

ночью — наоборот, направить внутрь, чтобы втягивать прохладный воздух с улицы.

"Я включила вентилятор всего на 15 минут, и в комнате стало прохладнее, чем когда-либо", — рассказала Лия в видео. Женщина призналась, что всю жизнь думала, будто вентилятор работает только в одну сторону.

Комментарии под видео доказывают, что британка далеко не одна такая.

"Мне только что дуло прямо в лицо. Я намного старше тебя и только сегодня об этом узнал", "Мне нужно это попробовать. Мне 33, и я впервые слышу об этом", — писали они.

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