Багато хто неправильно користується холодильником: експерт розповів, як люди втрачають гроші

Багато хто навіть не підозрює, що припускається помилки з холодильником, через яку їжа псується швидше, а рахунки за електрику зростають. Виправити ситуацію можна, змінивши лише одне налаштування.

Експерт із TikTok зазначив, що 99% людей неправильно використовують регулятор температури всередині холодильника — маленький циферблат із цифрами від 1 до 5. Він поділився відповідним роликом, який набрав 2,2 млн переглядів.

Більшість думають, що перемикач безпосередньо регулює холод, але насправді він контролює тривалість роботи компресора.

Якщо виставити неправильне значення, в камері з'являється зайва вологість, лід, пліснява і навіть можуть утворитися калюжі. У результаті продукти псуються швидше, а сам прилад зношується.

Як правильно налаштовувати температуру на думку автора ролика:

Літо: встановлюйте регулятор на 4-5, оскільки в холодильник потрапляє більше теплого повітря.

Зима: достатньо 2-3, що дає змогу економити електроенергію.

Якщо холодильник заповнений під зав'язку: оптимально вибрати 3-4.

Якщо продуктів небагато: можна залишити на рівні 2-3.

Фахівці також попереджають, що занадто низька температура викликає утворення льоду. Це заважає циркуляції повітря і може вивести з ладу термостат.

Експерти з компанії Maggie's Oven Services наголошують, що якщо лід уже з'явився, його потрібно прибрати, потім знизити рівень охолодження і почекати щонайменше вісім годин, саме стільки часу потрібно, щоб температура змінилася всередині камери.

