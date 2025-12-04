Ось, що ви робите не так із сиром: більшість людей неправильно його зберігають

Сир супроводжує людство тисячі років. За цей час ми навчилися робити з ним справжні дива: від фондю та раклету до макаронів із сиром і класичних гриль-сендвічів. Винайшли ножі, дошки та інші інструменти, аби подавати сир у найкращому вигляді. І все ж одна проблема не зникає: ми часто неправильно його зберігаємо, через що улюблені сорти висихають або стають слизькими.

Щоб пояснити, як уникнути цих помилок, видання The Takeout звернулося до сертифікованої експертки Моллі Браун, директорки з освітніх програм у Dairy Farmers of Wisconsin.

Проблема №1: неправильне місце зберігання

За словами Браун, ключ до правильного зберігання сиру — контроль повітряного обміну. Деяким сирним кіркам потрібен доступ до повітря, іншим — захист від висихання. Але в будь-якому разі сир не повинен лежати в холодильнику "голим".

"Мій головний порадник — це спеціальний сирний папір", — каже Браун. Він дає продукту "дихати", але запобігає пересиханню й стороннім запахам. Вона рекомендує також пакети Formaticum. Якщо такого паперу немає, підійде "DIY-варіант": пергамент плюс контейнер або пакет.

Відео дня

Також експертка радить відвести сиру окреме місце у холодильнику — найкраще шухляду з більш стабільною температурою та підвищеною вологістю.

Проблема №2: неправильна температура

Попри те, що сир колись створили саме для тривалого зберігання без холодильника, довго тримати його на столі не варто. Оптимальна температура — від 1 до 4°C. Важливо уникати перепадів, тому краще не ставити сир у дверцята холодильника.

Проте їсти сир одразу з холодильника не треба — найкращий смак він має при кімнатній температурі. Тож Браун радить діставати його за 30–60 хвилин до подачі.

Проблема №3: ігнорування типу сиру

У світі існує понад 2 000 видів сиру — і майже кожен має свої правила зберігання. Тверді сири, як-от пармезан, можуть зберігатися шість тижнів і більше. Напівтверді — близько місяця. М’які дозрілі сири, наприклад, брі, залишаються свіжими до двох тижнів.

А ось свіжі сири (рикота, кесо фреско) потрібно споживати швидко — вони дуже вологі й зберігаються недовго. Свіжу моцарелу краще тримати у воді або оливковій олії, щоб продовжити її свіжість.

"Трохи уваги — і ваш сир збереже смак і текстуру, над якими старанно працювали професійні сировари", — наголошує Браун.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Які продукти не можна зберігати в дверцятах холодильника.

Багато хто неправильно користується холодильником: експерт розповів, як люди втрачають гроші.

Крім того, Фокус писав, що робити, якщо холодильник зламався влітку: поради, як уберегти їжу.