Що робити, якщо холодильник зламався влітку: поради, як уберегти їжу

Поломка холодильника завжди трапляється раптово, а якщо це сталося у спекотний сезон, то часу на вжиття заходів дуже мало. Тому треба виробити чіткий алгоритм дій і рішень на випадок такої неприємності.

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У разі короткочасних відключень електрики — наприклад, під час грози — можна просто перечекати, по мінімуму відкриваючи холодильник. Якщо на відновлення електропостачання піде більше часу, ніж очікувалося, можна ще поставити в холодильник додаткову ємність із льодом. Про це пише Choice.

Але якщо холодильник вийшов з ладу надовго, діяти треба швидко.

Знайдіть "холодну" заміну

Якщо у вас є портативний холодильник для кемпінгу — чудово. Але якщо ви не такий бувалий турист, то стане в пригоді і звичайна морозилка. По суті це просто великий охолоджувач, прикріплений до холодильника (але врахуйте, доведеться час від часу наповнювати його льодом, щоб підтримувати температуру).

Зробіть екстрений запас льоду

Найпростіша опція — купити лід, але тут треба врахувати масштаби події. Наприклад, якщо електрику відключили в усьому районі, то проблеми почнуться скрізь по периметру.

У крайньому разі можна тримати пакети з льодом у ванній. Лід, звісно, розтане з часом, але ви зможете кілька разів освіжити його запас у холодильнику.

Розсортуйте їжу

Частину продуктів можна прибрати в сумку-холодильник, але з тим, що не поміститься, доведеться щось вирішувати. Розділіть їжу на три категорії:

Те, що не потребує охолодження (безалкогольні напої, хліб, приправи без яєць або молочних продуктів тощо). Це можна просто прибрати в шафу.

Те, що потребує охолодження, але відносно безпечне для вживання (фрукти та овочі, тверді сири, свіжа паста та інше).

Те, що обов'язково потребує холодильника (м'який сир, м'ясо, сирі морепродукти). Їх потрібно або швидко з'їсти, або викинути. Якщо в сусідів з електрикою все гаразд, можна попросити потримати ваші продукти в них у холодильнику.

Деякі продукти можна зберігати і без холодильника Фото: Unsplash

"Упакуйте" холодильник

Почніть із шару льоду на дні, потім шару продуктів із морозильника, потім шару свіжих продуктів, ще одного шару заморожених продуктів і так далі. Кожен шар запечатайте у водонепроникні контейнери або пакети, щоб продукти не намокли, зверху покладіть шар льоду. Відкривайте "упакований" холодильник якомога рідше, але не забувайте міняти лід

Раніше стало відомо, чому цибуля швидко псується. Як виявилося, вся справа в холодильнику — точніше в тому, що цибулю краще там взагалі не зберігати.

Також Фокус писав про те, чому відкриті консервні банки небезпечно зберігати в холодильнику. Таке зберігання запускає досить небезпечні хімічні процеси.