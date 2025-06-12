Что делать, если холодильник сломался летом: советы, как уберечь еду

Поломка холодильника всегда случается внезапно, а если это произошло в жаркий сезон, то времени на принятие мер очень мало. Поэтому надо выработать четкий алгоритм действий и решений на случай такой неприятности.

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В случае кратковременных отключений электричества – например, во время грозы – можно просто переждать, по минимуму открывая холодильник. Если на восстановления электроснабжения уйдет больше времени, чем ожидалось, можно еще поставить в холодильник дополнительную емкость со льдом. Об этом пишет Choice.

Но если холодильник вышел из строя надолго, действовать надо быстро.

Найдите «холодную» замену

Если у вас есть портативный холодильник для кемпинга – прекрасно. Но если вы не такой бывалый турист, то пригодится и обычная морозилка. По сути это просто большой охладитель, прикрепленный к холодильнику (но учтите, придется время от времени наполнять его льдом, чтобы поддерживать температуру).

Сделайте экстренный запас льда

Самая простая опция – купить лед, но тут надо учесть масштабы происшествия. Например, если электричество отключили во всем районе, то проблемы начнутся везде по периметру.

В крайнем случае можно держать пакеты со льдом в ванной. Лед, конечно, растает со временем, но вы сможете пару раз освежить его запас в холодильнике.

Рассортируйте еду

Часть продуктов можно убрать в сумку-холодильник, но с тем, что не поместится, придется что-то решать. Разделите еду на три категории:

То, что не требует охлаждения (безалкогольные напитки, хлеб, приправы без яиц или молочных продуктов и т. д.). Это можно просто убрать в шкаф.

То, что требует охлаждения, но относительно безопасно для употребления (фрукты и овощи, твердые сыры, свежая паста и прочее).

То, что обязательно требует холодильника (мягкий сыр, мясо, сырые морепродукты). Их нужно или быстро съесть, или выбросить. Если у соседей с электричеством все в порядке, можно попросить подержать ваши продукты у них в холодильнике.

Некоторые продукты можно хранить и без холодильника Фото: Unsplash

«Упакуйте» холодильник

Начните со слоя льда на дне, затем слоя продуктов из морозильника, затем слоя свежих продуктов, еще одного слоя замороженных продуктов и так далее. Каждый слой запечатайте в водонепроницаемые контейнеры или пакеты, чтобы продукты не намокли, сверху положите слой льда. Открывайте «упакованный» холодильник как можно реже, но не забывайте менять лед

Ранее стало известно, почему лук быстро портится. Как оказалось, все дело в холодильнике – вернее в том, что лук лучше там вообще не хранить.

Также Фокус писал о том, почему открытые консервные банки опасно хранить в холодильнике. Такое хранение запускает довольно опасные химические процессы.