Популярный продукт может подешеветь на треть уже к Новому году: эксперт объяснила причину

Жирные молочные продукты в Украине будут в дальнейшем дешеветь. Ожидается, что существенное снижение цен может произойти уже к Новому году.

Снижение цен может сохраняться до первой половины 2026-го года. Причины такого снижения цен объяснила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в эфире Украинской Службы Информации.

Она отмечает, что снижение стоимости молочки связано с тем, что она снижается на европейском рынке. В частности, с конца лета цены на масло в мире снизились более чем на 30%.

"Украинские экспортеры продавали этот продукт в ЕС в прошлом году по 7 евро за килограмм. Сейчас эта стоимость составляет не выше 4,5 евро", — пояснила эксперт.

По словам Жупинас, снижение цен на масло уже заметно. В дальнейшем цена на масло будет снижаться в дальнейшем на 30-35% — преимущественно в виде акций.

Відео дня

Кроме того она отметила, что стоимость молока класса "экстра", которое соответствует европейским требованиям, снизилась на 17%. Из-за этого многие производители работают "в ноль" по прибыли, а некоторые — даже в убыток.

Напомним, что с 2024-го года на 41% выросли цены на яйца, что сделало их "рекордсменом" в росте цен, говорится в данных Государственной службы статистики. Также там говорится о том, что масло подорожало на 16,9%. Зато цены на овощи и сахар упали.

Ранее сообщалось, что к Пасхе 2026 года стоимость хлеба может вырасти уже на 10%.