Популярний продукт може здешевшати на третину вже до Нового року: експертка пояснила причину

Жирні молочні продукти в Україні будуть надалі дешевшати. Очікується, що суттєве зниження цін може статися вже до Нового року.

Зниження цін може зберігатися до першої половини 2026-го року. Причини такого зниження цін пояснила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас в ефірі Української Служби Інформації.

Вона наголошує, що зниження вартості молочки пов'язано з тим, що вона знижується на європейському ринку. Зокрема, з кінця літа ціни на масло у світі знизилися на понад 30%.

"Українські експортери продавали цей продукт до ЄС минулого року по 7 євро за кілограм. Зараз ця вартість становить не вище 4,5 євро", — пояснила експертка.

За словами Жупінас, зниження цін на масло вже помітно. Надалі ціна на масло знижуватиметься надалі на 30-35% — переважно у вигляді акцій.

Крім того вона зазначила, що вартість молока класу "екстра", яке відповідає європейським вимогам, знизилася на 17%. Через це багато виробників працюють "в нуль" щодо прибутку, а деякі — навіть у збиток.

Нагадаємо, що з 2024-го року на 41% зросли ціни на яйця, що зробило їх "рекордсменом" у зростанні цін, йдеться в даних Державної служби статистики. Також там йдеться про те, що масло подорожчало на 16,9%. Натомість ціни на овочі та цукор впали.

Раніше повідомлялося, що до Великодня 2026 року вартість хлібу може зрости вже на 10%.