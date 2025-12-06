Науковці підтвердили: 7 продуктів, які стають кориснішими наступного дня

Нове покоління досліджень показує: страви, які ми готуємо заздалегідь і охолоджуємо, можуть бути значно кориснішими для здоров’я, ніж їхні свіжоприготовані аналоги. Після охолодження в деяких продуктах різко зростає вміст резистентного крохмалю — особливого типу клітковини, що сприяє стабільнішому рівню цукру в крові, тривалішій ситості та кращій роботі кишківника.

Дослідження науковців показують, що у зелених овочах цикли нагрівання та охолодження допомагають зберегти більше антиоксидантів і поліфенолів. Усе це робить завчасне приготування їжі не лише зручним, а й науково обґрунтовано корисним підходом до харчування, пише Vogue.

Резистентний крохмаль: чому він такий цінний

Коли рис, паста, картопля чи вівсянка остигають, частина їхнього крохмалю перетворюється на резистентний крохмаль — тип ферментованої клітковини, який не розщеплюється в тонкій кишці. Натомість він доходить до товстої кишки, де стає поживою для корисних бактерій і сприяє утворенню коротколанцюгових жирних кислот, зокрема бутерату — однієї з ключових речовин для зміцнення кишкового бар’єра та протизапальної дії.

Відео дня

Ефект охолодження, як виявилося, корисний і для деяких овочів: повторне нагрівання та охолодження допомагає зберегти більше цінних сполук, зокрема поліфенолів і вітаміну С.

7 продуктів, які стають кориснішими після охолодження

1. Білий рис

Після 12 годин у холодильнику вміст резистентного крохмалю збільшується в рази, що допомагає зменшити підвищення рівня глюкози після їжі.

2. Паста

Охолоджена, а потім делікатно підігріта паста має повільнішу засвоюваність крохмалю. Це забезпечує плавніший глікемічний відгук порівняно зі свіжою пастою.

3. Вівсянка

Після охолодження у вівсянці формується резистентний крохмаль типу 3, який стимулює вироблення корисного бутерату.

4. Картопля

Одні з найсильніших переваг спостерігаються саме в картоплі: охолоджена картопля може знижувати постпрандіальне підвищення рівня глюкози до 40%. Легкий підігрів зберігає більшість цього ефекту.

5. Зелені овочі

Бланшовані та швидко охолоджені квасоля, броколі й стручковий горошок зберігають до 25% більше поліфенолів і вітаміну С. Це не стосується необланшованих заморожених овочів, які втрачають частину антиоксидантів.

6. Помідори

Нагрівання підвищує біодоступність лікопіну, а повільне охолодження томатного соусу сприяє перетворенню частини цієї сполуки у форму, ще легшу для засвоєння.

7. Ячмінь

Після охолодження ячмінь, як і рис чи картопля, збагачується резистентним крохмалем. Він сприяє стабільнішому рівню цукру, довшій ситості та росту корисних бактерій. Ячмінь також містить бета-глюкани, що позитивно впливають на ліпідний профіль і зменшують запалення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Популярний продукт може здешевшати на третину вже до Нового року.

Більшість людей не правильно зберігають сир. Експертка розповіла про найпоширеніші помилки.

Крім того, Фокус писав, які продукти не можна зберігати в дверцятах холодильника.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.