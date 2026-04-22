Обличчям до води чи спиною: поставлено крапку в тому, як насправді слід приймати душ

Дослідники нарешті вирішили давню суперечку про те, в який бік необхідно повертатися під час прийняття душу.

Більшість людей щодня на планеті щодня приймають душ, не замислюючись, яким боком слід повертатися до води — обличчям чи спиною. Але тепер в одній із соціальних мереж користувачі знову порушили питання про те, як саме нам слід приймати душ, пише Фокус.

Дослідники раз і назавжди вирішили цю давню суперечку. За словами експертів, дискусія про те, як правильно приймати душ, точиться вже багато років, і опитування 2021 року засвідчило, що нація справді розділилася в думках щодо уподобань.

Загалом в опитуванні взяли участь 4040 дорослих і результати показали, що 44% людей приймають душ обличчям до душової кабіни, а 43% — спиною до неї. Водночас 5% заявили, що ніколи не приймають душ, а 8% сказали, що "не знають".

Однак, за словами співзасновника Harley Street Skin Леслі Рейнольдса, насправді душ слід приймати спиною до води. Дерматологи, як правило, радять приймати душ, повернувшись спиною до води, — це допомагає запобігти потраплянню шампуню і кондиціонера на обличчя, що може закупорювати пори і спричиняти подразнення або висипання. Таке положення тіла також обмежує прямий вплив гарячої води на ніжну шкіру обличчя, допомагаючи захистити шкірний бар'єр, зменшити сухість і загалом зробити колір обличчя спокійнішим і збалансованішим.

Водночас докторка Сьюзан Майо, дерматолог-консультант у клініці Cadogan, стверджує, що чергування положення тіла найкраще підходить для шкіри. Постійне знаходження обличчям до води означає, що обличчя, груди і плечі довше піддаються прямому впливу тепла і тиску, що може посилити почервоніння і чутливість у більш чутливих ділянках шкіри. Однак поворот спиною через певні проміжки часу допомагає зменшити безперервний вплив, при цьому забезпечуючи ефективне очищення тіла.

Експерти зазначають, що чергування також сприяє рівномірному змиванню засобів для догляду за волоссям і шкірою, що надалі може допомогти мінімізувати подразнення і підтримувати більш здоровий шкірний бар'єр загалом. Докторка Майо додала, що людям із чутливою шкірою, екземою або розацеєю слід бути особливо обережними, перебуваючи обличчям до води.

До слова, аналіз з'явився незабаром після того, як дослідники з Університету Суррея розкрили середню тривалість приймання душу у Великій Британії. Результати дослідження показують, що середня тривалість прийняття душу становить лише 6,7 хвилини, хоча деякі люди приймають душ значно довше.

Під час написання використовували матеріали YouGov, Daily Mail, Harley Street Skin.