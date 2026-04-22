Лицом к воде или спиной: поставлена точка в том, как на самом деле следует принимать душ

Исследователи наконец-то разрешили давний спор о том, в какую сторону необходимо поворачиваться во время принятия душа.

Большинство людей ежедневно на планете ежедневно принимают душ, не задумываясь, какой стороной следует поворачиваться к воде — лицом или спиной. Но теперь в одной из социальных сетей пользователи вновь подняли вопрос о том, как именно нам следует принимать душ, пишет Фокус.

Исследователи раз и навсегда разрешили этот давний спор. По словам экспертов, дискуссия о том, как правильно принимать душ, ведется уже много лет, и опрос 2021 года показал, что нация действительно разделилась во мнениях относительно предпочтений.

В общей сложности в опросе приняли участие 4040 взрослых и результаты показали, что 44% людей принимают душ лицом к душевой кабине, а 43% — спиной к ней. В то же время 5% заявили, что никогда не принимают душ, а 8% сказали, что "не знают".

Однако, по словам соучредителя Harley Street Skin Лесли Рейнольдса, на самом деле душ следует принимать спиной к воде. Дерматологи, как правило, советуют принимать душ, повернувшись спиной к воде — это помогает предотвратить попадание шампуня и кондиционера на лицо, что может закупоривать поры и вызывать раздражение или высыпания. Такое положение тела также ограничивает прямое воздействие горячей воды на нежную кожу лица, помогая защитить кожный барьер, уменьшить сухость и в целом сделать цвет лица более спокойным и сбалансированным.

В то же время доктор Сьюзан Майо, дерматолог-консультант в клинике Cadogan, утверждает, что чередование положения тела лучше всего подходит для кожи. Постоянное нахождение лицом к воде означает, что лицо, грудь и плечи дольше подвергаются прямому воздействию тепла и давления, что может усилить покраснение и чувствительность в более чувствительных областях кожи. Однако поворот спиной через определенные промежутки времени помогает уменьшить непрерывное воздействие, при этом обеспечивая эффективное очищение тела.

Эксперты отмечают, что чередование также способствует равномерному смыванию средств для ухода за волосами и кожей, что в дальнейшем может помочь минимизировать раздражение и поддерживать более здоровый кожный барьер в целом. Доктор Майо добавила, что людям с чувствительной кожей, экземой или розацеей следует быть особенно осторожными, находясь лицом к воде.

К слову, анализ появился вскоре после того, как исследователи из Университета Суррея раскрыли среднюю продолжительность принятия душа в Великобритании. Результаты исследования показывают, что средняя продолжительность принятия душа составляет всего 6,7 минуты, хотя некоторые люди принимают душ значительно дольше.

При написании использовались материалы YouGov, Daily Mail, Harley Street Skin.