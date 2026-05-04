Знамениті воїни: чи були в Японії жінки-самураї (фото)

Самураї відомі як вправні воїни, але чи були серед них жінки? Учені дали відповідь.

У популярній культурі японські самураї часто зображуються як чоловіки. Але чи були в Японії жінки-самураї? Як кажуть учені, жінки-самураї існували, і є свідчення того, що вони брали участь у боях, пише Фокус.

Жінки-самураї в Японії

Самураї в Японії являли собою цілий соціальний клас воїнів або клас "бусі". Будь-хто, хто народився в цьому класі, вважався самураєм, незалежно від того, бився він чи займався будь-якими бойовими мистецтвами.

Тому будь-яку жінку, яка народилася в цьому стані, вважали жінкою-самураєм, навіть якщо вона ніколи не брала в руки зброю, каже Шон О'Рейлі з Міжнародного університету Акіта.

Жінок-самураїв називали онна-бугейся, але цей термін більше стосується жінок, які навчалися володінню зброєю. При цьому О'Рейлі каже, що жінки-самураї, які брали участь у боях, не були поширеним явищем, як вважають багато дослідників Японії.

Діана Райт з Університету Західного Вашингтона каже, що деякі особливо переконливі свідоцтва участі жінок-самураїв у боях відносяться до кінця XIX століття, коли самурайський стан було скасовано.

На той час Японія перебувала у стані громадянської війни, відомої як війна Босін, оскільки прихильники сьогунату Токугава, що правив Японією з 1603 до 1868 року, билися з прихильниками імператора, якому хотіли повернути йому більше влади. Громадянська війна тривала з січня 1868 року по червень 1869 року. На боці сьогунату Токугава, як ідеться в історичних хроніках, брали участь жінки-самураї, каже Райт.

Жінка-самурай на картині XIX століття Фото: Live Science

Одним із найвідоміших жіночих підрозділів під час війни Босін була група жінок-самураїв під керівництвом Накано Такеко, яка разом із рештою жінок-воїнів захищала столицю князівства Айдзу — Айдзу-Вакамацу.

Озброєні тільки мечами і нагінатами (древковою зброєю з вигнутими лезами, здатною як колоти, так і рубати), жінки-самураї билися проти загону Імператорської армії, озброєного гвинтівками. Згідно з хроніками, Накано Такеко вбила п'ять або шість осіб своєю нагінатою, перш ніж була застрелена. Зрештою битва закінчилася поразкою самураїв.

Могила жінок-самураїв

Деякі вчені вважають, що в кургані, розташованому в місті Нумадзу, у центральній Японії, можуть перебувати останки жінок-самураїв, які брали участь у битвах. Черепи належать приблизно 105 людям, які жили в XVI столітті. Усі вони були молодими на момент смерті, і близько третини з них були жінками. Учені вважають, що ці люди загинули в бою.

На картині зображена жінка-самурай Томое Годзен Фото: Wikipedia

Томас Конлан із Принстонського університету каже, що цей курган свідчить про те, що жінки билися і гинули в Японії в битвах XVI століття.

Однак Карл Фрайдей з Університету штату Джорджія вважає, що до цього кургану слід ставитися з обережністю, оскільки немає доказів того, що всі поховані там люди дійсно брали участь у битві. Можливо, деякі з них були мирними жителями.

Історії про жінок-самураїв

Багато історій оповідають про жінок-самураїв, які билися в битвах. Можливо, найвідомішою була Томое Годзен, яка жила наприкінці XII століття. Згідно з японською середньовічною книгою "Хейке-моногатарі", вона служила пану на ім'я Мінамото но Есінака і брала участь у війні між кланами Тайра і Мінамото приблизно з 1180 по 1185 рік.

Фотографія 1870 року, на якій актриса зображена в обладунках жінки-самурая Фото: Live Science

У книзі сказано, що Томое Годзен "могла змагатися з тисячею чоловіків, майстерно володіла зброєю, вміла натягнути найміцніший лук і завжди була готова протистояти будь-кому, хто встане у неї на шляху".

Ще одну відому жінку-самурая, згадану в японських легендах, звали Охорі Цурухіме, яка жила приблизно з 1526 по 1543 рік. Вона стала верховною жрицею синтоїстського святилища Оямадзумі на острові Омісіма після того, як її батько і брати загинули, захищаючи острів. Незважаючи на те, що їй було 16 років, вона очолила оборонні сили острова і захистила його від загарбників.

Карл Фрайдей каже, що слід проявляти обережність під час інтерпретації історій про жінок-самураїв, адже багато хто з них є напівлегендарними особистостями і невідомо, брали вони участь у битвах чи ні.

Фрайдей вважає, що жінки-самураї вкрай рідко брали участь у битвах, оскільки це вважалося табу. Немає абсолютно ніяких переконливих доказів, які б підтверджували те, що жінки-самураї, які беруть участь у битвах, було поширеним явищем, каже вчений.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Live Science.