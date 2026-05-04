Знаменитые воины: были ли в Японии женщины-самураи (фото)

Самураи известны как искусные воины, но были ли среди них женщины? Ученые дали ответ.

В популярной культуре японские самураи часто изображаются как мужчины. Но были ли в Японии женщины-самураи? Как говорят ученые, женщины-самураи существовали, и есть свидетельства того, что они участвовали в сражениях, пишет Фокус.

Женщины-самураи в Японии

Самураи в Японии представляли собой целый социальный класс воинов или класс "буси". Любой, кто родился в этом классе, считался самураем, независимо от того, сражался ли он или занимался какими-либо боевыми искусствами.

Поэтому любая женщина, родившаяся в этом сословии, считалась женщиной-самураем, даже если она никогда не брала в руки оружие, говорит Шон О’Рейли из Международного университета Акита.

Женщин-самураев называли онна-бугэйся, но этот термин больше относится к женщинам, которые обучались владению оружием. При этом О’Рейли говорит, что женщины-самураи, которые принимали участие в сражениях не были распространенным явлением, как считают многие исследователи Японии.

Диана Райт из Университета Западного Вашингтона говорит, что некоторые особенно убедительные свидетельства участия женщин-самураев в сражениях относятся к концу XIX века, когда самурайское сословие было упразднено.

В то время Япония находилась в состоянии гражданской войны, известной как война Босин, поскольку сторонники сегуната Токугава, который правил Японией с 1603 по 1868 год, сражались со сторонниками императора, которому хотели вернуть ему больше власти. Гражданская война продолжалась с января 1868 года по июнь 1869 года. На стороне сегуната Токугава, как говорится в исторических хрониках, участвовали женщины-самураи, говорит Райт.

Женщина-самурай на картине XIX века Фото: Live Science

Одним из наиболее известных женщин подразделений во время войны Босин была группа женщин-самураев под руководством Накано Такэко, которая вместе с остальными женщинами-воинами защищала столицу княжества Айдзу — Айдзу-Вакамацу.

Вооруженные только мечами и нагинатами (древковым оружием с изогнутыми лезвиями, способным как колоть, так и рубить), женщины-самураи сражались против отряда Императорской армии, вооруженного винтовками. Согласно хроникам, Накано Такэко убила пять или шесть человек своей нагинатой, прежде чем была застрелена. В конечном итоге битва закончилась поражением самураев.

Могила женщин-самураев

Некоторые ученые считают, что в кургане, расположенном в городе Нумадзу, в центральной Японии, могут находиться останки женщин-самураев, участвовавших в сражениях. Черепа принадлежат примерно 105 людям, которые жили в XVI веке. Все они были молодыми на момент смерти, и около трети из них были женщинами. Ученые считают, что эти люди погибли в бою.

На картине изображена женщина-самурай Томоэ Годзэн Фото: Wikipedia

Томас Конлан из Принстонского университета говорит, что этот курган свидетельствует о том, что женщины сражались и погибали в Японии в битвах XVI века.

Однако Карл Фрайдей из Университета штата Джорджия считает, что к этому кургану следует относиться с осторожностью, поскольку нет доказательств того, что все похороненные там люди действительно участвовали в битве. Возможно, некоторые из них были мирными жителями.

Истории о женщинах-самураях

Многие истории повествуют о женщинах-самураях, сражавшихся в битвах. Возможно, самой известной была Томоэ Годзэн, жившая в конце XII века. Согласно японской средневековой книге "Хэйкэ-моногатари", она служила господину по имени Минамото но Есинака и участвовала в войне между кланами Тайра и Минамото примерно с 1180 по 1185 год.

Фотография 1870 года, на которой актриса изображена в доспехах женщины-самурая Фото: Live Science

В книге сказано, что Томоэ Годзэн "могла соперничать с тысячей мужчин, искусно владела оружием, умела натянуть самый крепкий лук и всегда была готова противостоять любому, кто встанет у нее на пути".

Еще одну известную женщину-самурая, упомянутую в японских легендах, звали Охори Цурухимэ, которая жила примерно с 1526 по 1543 год. Она стала верховной жрицей синтоистского святилища Оямадзуми на острове Омисима после того, как ее отец и братья погибли, защищая остров. Несмотря на то, что ей было 16 лет она возглавила оборонительные силы острова и защитила его от захватчиков.

Карл Фрайдей говорит, что следует проявлять осторожность при интерпретации историй о женщинах-самураях, ведь многие их них являются полулегендарными личностями и неизвестно, принимали ли они участие в битвах или нет.

Фрайдей считает, что женщины-самураи крайне редко принимали участие в битвах, поскольку это считалось табу. Нет абсолютно никаких убедительных доказательств, подтверждающих то, что женщины-самураи, участвующие в битвах, было распространенным явлением, говорит ученый.

При написании этого материала использованы источники: Live Science.