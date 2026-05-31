Біозброя проти хвороб: Google планує випустити на волю мільйони заражених комарів (відео)

Компанія Google запросив дозвіл у федеральних регуляторів США на випуск 32 мільйонів спеціально оброблених комарів у штатах Флорида та Каліфорніа. Експерти кажуть, що це не божевілля, а доволі цікаве науково обґрунтоване рішення.

За цим проєктом стоїть маловідома ініціатива компанії під назвою Debug. Їхня головна задача — зупинити поширення смертельних вірусів через комарів, повідомляє Palm Beach Post.

Понад десятиліття Google об'єднує біологів, інженерів, роботів для розведення комах і штучний інтелект. Попри простоту, яка видається, цей проєкт є складним у реалізації.

Суть полягає в тому, аби заразити самців комарів бактерією Wolbachia pipientis. Коли він спаровується з дикою самкою, то яйця не вилуплюються, а популяція скорочується без жодної хімії. Самі самці комарів не несуть загрози людям, адже харчуються нектаром квітів.

Нинішній експеримент, як пише ЗМІ, вперше націлений на комара виду Culex quinquefasciatus — переносника вірусу Західного Нілу та енцефаліту Сент-Луїс. Щороку в США від вірусу Західного Нілу тяжко хворіють понад 1300 людей із серйозними ураженнями ЦНС.

Згідно з планом, у першому році випустять 16 мільйонів лабораторних самців, у другому — ще 16 мільйонів. Конкретне місто чи округ поки не назвали, але мова йде про південні штати з високим показником вологості — Флорида або Каліфорнія.

"Головна складність — розведення і сортування мільйонів комах. Самців треба відділити від самок вручну — це надзвичайно трудомісткий процес. Тому 12 травня компанія Debug оголосив про розширення дослідницької програми в Сингапурі: там ШІ і роботи вже сортують і випускають стерилізованих самців в автоматичному режимі", — йдеться у тексті.

Результати вразили вчених не тільки на етапах випробування, але й реалізації. Дослідження у журналі The Lancet показало, що після початку випуску заражених комарів кількість випадків лихоманки Денге у 2025 році стала найнижчою з 2018-го.

Термін подання коментарів до заявки Google закінчився 5 червня. Тепер Агентство з охорони навколишнього середовища США має вирішити — дати дозвіл чи ні для "біозброї" проти небезпечних хвороб.

