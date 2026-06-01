Поховання належало аристократам: старовинний саркофаг знайшли у Туреччині (фото)

Під час нещодавніх розкопок в Олімпосі, Туреччина, археологи виявили вишуканий похоронний пам’ятник, що містить оздоблений мармуровий саркофаг, який, ймовірно, належав заможній та впливовій родині з стародавнього міста.

Археологи, які працювали в портовому районі Олімпоса, виявили саркофаг у склепінчастій похоронній камері висотою приблизно 10 метрів. Розкопки є частиною проєкту "Спадщина для майбутнього" Міністерства культури та туризму Туреччини.

Хоча дослідники вже знали, що в цьому районі знаходяться важливі поховання, ця споруда була ідентифікована як третя монументальна гробниця, про яку раніше не було відомо.

За словами керівниці розкопок Гекчен Куртулуш Озташкін, раніше на цьому місці було зареєстровано лише дві монументальні гробниці. Вона пояснила: "Ми виявили третю монументальну гробницю та провели детальні дослідження в цьому районі. Усередині гробниці ми знайшли саркофаг, який зберігся у фрагментарному стані і зараз проходить реставрацію".

Саркофаг виявили в портовому районі Олімпоса

Саркофаг витесаний з високоякісного мармуру, видобутого в Ісчехісарі в провінції Афіонкарахісар. Його орнамент включає сцени полювання, а також фігури Ніки, богині перемоги, та Ероса. У римський період такі художні мотиви зазвичай асоціювалися з багатством, соціальним статусом та впливом. На основі цих особливостей дослідники вважають, що поховання могло належати одній із найвпливовіших родин в Олімпосі.

Нижня частина саркофага сильно пошкоджена і складається з приблизно 50 окремих фрагментів. Археологи ретельно реставрують і збирають уламки, перш ніж пам'ятник буде виставлений на огляд громадськості. Ця робота є продовженням іншої великої реставраційної кампанії, завершеної минулого року, коли два саркофаги з цього місця були реконструйовані з загалом 722 фрагментів.

Археологи ретельно реставрують і збирають уламки, перш ніж пам'ятник буде виставлений на огляд громадськості

Такі монументальні гробниці надають цінну інформацію про людей, які колись жили в місті. Похоронні звичаї часто розкривають деталі про соціальний статус, релігійні вірування, художні уподобання та сімейні традиції. У багатьох стародавніх суспільствах вишукані гробниці будували не тільки для вшанування померлих, а й для демонстрації престижу впливових родин.

Вчена наголосила на історичній цінності цих знахідок, зазначивши: "Кожна гробниця розповідає історію про Олімпос. Похоронні традиції дають уявлення про те, як жили люди, а також пов’язують людей з історією цього місця".

Олімпос був одним із найважливіших міст стародавньої Лікії і залишався заселеним упродовж кількох історичних періодів. Розкопки виявили залишки, що датуються елліністичною, римською та візантійською епохами, що свідчить про століття безперервної діяльності. Нещодавно знайдена гробниця додає ще одну частину до довгої історії міста та дає можливість ближче ознайомитися з життям його елітних мешканців.

Ця знахідка допомагає історикам краще зрозуміти людей, які сформували стародавній Олімпос. Кожен відреставрований артефакт і похоронний пам'ятник додає нової інформації про повсякденне життя, соціальну ієрархію та культурні традиції, допомагаючи зберегти спадщину однієї з найважливіших археологічних пам'яток Туреччини.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Heritage Daily, Wikipedia.