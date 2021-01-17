Фортеця 2.0. Як пристосувати домашній простір для повноцінного життя після локдауну

Мій дім — моя фортеця. А також мій офіс, моя бібліотека, мій центр розваг і мій дитячий садок... Фокус поговорив з фахівцем у сфері дизайну інтер'єрів про те, як пандемічний спосіб життя вплинув на сприйняття і облаштування домашнього простору і чому в 2021 році нас очікує бум ремонтів.

У 2020 році величезній кількості людей довелося жити і працювати в умовах карантину, не виходячи з дому. Для одних цей досвід виявився гнітючим, іншим дистанційний формат роботи і навчання припав до смаку. Але і в тому, і в іншому випадках люди набагато інтенсивніше використовували свій житловий простір, і виявилося, що він не готовий до такого навантаження.

Згідно з дослідженням, проведеним Американським інститутом архітекторів восени 2020-го, власники будинків і квартир найчастіше зверталися із замовленнями на облаштування "домашнього офісу". Кількість цих запитів підвищилася на 68% у порівнянні з 2019 роком. Але тільки цим нові вимоги до дому не обмежуються. За словами Дмитра Медяника, дизайнера інтерʼєрів, засновника компанії AQ Group і Європейської школи дизайну, люди змінюють вимоги практично до всіх домашніх просторів.

Будинок для життя

Карантин підвищив функціональне навантаження на житло, в якому люди тепер і живуть, і працюють. Як це відображається на вимогах до простору?

- Вимоги змінилися кардинально. Раніше переважно оформлювали своє житло не для себе, а щоб справити враження на інших. За допомогою дизайну створювали красиву картинку, не враховуючи власних потреб. До карантину активно працюючі люди практично не жили, а тільки ночували вдома. Зараз це стало неважливо, така показова картинка швидше дратує власників будинку. Вони стали підходити до дизайну більш усвідомлено, міркувати про свої потреби і ставити питання про те, чи комфортні їм будинки, чи підвищить інтерʼєр якість їх життя. Таке віяння почалося три-чотири роки тому, але пандемія це питання поставила особливо гостро. Стало важливо, щоб людина знайшла собі місце у власному будинку.

Чи означає це, що люди хочуть збільшити площу будинку?

- Ні, скоріше навпаки. Багатьом довелося відмовитися від домашнього персоналу. А тепер страшно запрошувати в будинок сторонню людину, оскільки вона може бути інфікована. Мати постійного працівника в родині теж непросто, не всі можуть ужитися на одній території цілодобово. Багатьом довелося самим прибирати свій будинок, і вони стали інакше дивитися на його площу, оздоблювальні матеріали. Тому на часі не збільшення, а раціональне використання простору з урахуванням зручності його експлуатації і прибирання.

В майбутньому шафи для стерилізації одягу будуть такою ж нормою, як миття рук

Зараз справжній бум на планування домашнього простору з урахуванням роботів-пилососів. Наприклад, всі меблі проектується під висоту робота-пилососа, щоб він міг заїхати під кожну шафу. Також проектуються док-станції, де буде стояти цей агрегат. Такі ж вимоги до санвузлів і ванних кімнат — їх проектують так, щоб можна було якісно і зручно почистити.

Які особливості робочого місця, що облаштовують в будинку?

- Універсальної відповіді немає. У робочий кабінет може трансформуватися будь-яка кімната. Я, наприклад, почав активно використовувати гостьову спальню. Спочатку була проблема фону, на якому відбуваються онлайн-зустрічі, проте з часом вона відпала, оскільки онлайн-програми дозволяють робити це з віртуальним фоном. Якщо це не перша зустріч з клієнтом, то можна обійтися і без відео. Багато беруть участь в нарадах, пересуваючись по квартирі, готуючи обід або лежачи в ліжку в піжамі.

Працюючи вдома, ми зі своєю родиною найгостріше відчули проблему звукоізоляції — важливо, щоб діти не перекрикували робочий діалог.

[ + – ] Дмитро Медяник вважає, що люди будуть облаштовувати будинки під власні потреби, а не напоказ

Чи змінюється функція кухні в нових пандемічних умовах?

- Найбільш суттєва зміна — збільшення кількості місць для зберігання з урахуванням запасів продуктів і нових побутових приладів. Багато людей почали вносити у домашній побут ті задоволення, яких позбулися на карантині. Наприклад, самі готують складні страви, проводять майстер-класи, влаштовують вечірки або сімейні вечері з прямою трансляцією по скайпу на дві сімʼї. Тому в будинок стали купувати хлібопічки, професійні кавоварки або набори для приготування коктейлів.

Питання здоровʼя

Навесні був великий ажіотаж на медичну техніку. Чи є серед ваших клієнтів люди, які обладнали лікарняні палати будинку?

- Навіть топові мої замовники не стали цього робити. Так, спочатку багато купили собі медтехніку, але згодом роздали її волонтерам. Люди вже зрозуміли, що головне завдання — підвищувати імунітет, а наявність апаратури його не додасть.

Які рішення ви спостерігаєте для дотримання нових санітарних норм будинку?

- Навесні 2020-го особливу популярність мали карантинні зони, куди поміщаються куплені продукти — ті з них, які не можна помити, наприклад пакет з борошном. У мене вдома, приміром, в шафі були спеціальні карантинні полиці, де ці продукти лежали тиждень. Також зʼявляються рішення для одягу — шафи з іонізаторами, які вбудовуються в гардеробну. Ця шафа використовується для стерилізації речей, а потім їх перекладають на звичайні полиці. Поки це новинка, але, думаю, в майбутньому буде такою ж нормою, як миття рук. У будь-якому випадку це зручно, оскільки речі якісно очищаються, їх не потрібно віддавати в хімчистку.

Які можуть бути рішення, щоб зробити повітря в будинку чистішим, крім провітрювання і зволожувачів?

- Вимоги до чистоти повітря виникли не стільки через ковід, скільки через значне погіршення якості повітря у великих містах. Рішення №1 — фільтрація повітря. Її роблять або на рівні конструкції і вбудовують систему фільтрів в приливно-витяжній вентиляції, або на побутовому рівні виділяють місце і ставлять більш компактні фільтри. Зараз це стає нормою.

Милий дім

Чи правда, що скандинавський стиль інтерʼєрів стає все популярнішим через те, що людям потрібно більше вільного і лаконічного простору?

- Не погоджуся, скандинавський стиль не вийшов в лідери трендів. Справа радше в тому, що люди відмовляються від застарілих класичних інтерʼєрів. Часто вони роблять ремонт для вирішення психологічних проблем шляхом контрастних змін інтерʼєру. Якщо раніше у людини будинок був витриманий в світлих тонах, то тепер він хоче темні, якщо була класика, то переходять на мінімалістичний інтерʼєр. Через складності з прибиранням люди позбавляються від мотлоху, ця потреба особливо посилюється в передноворічний час. Деяким людям вдома незатишно, і вони купують багато нових речей, щоб додати затишку.

Тобто дизайнерів чекає бум ремонтів в 2021 році?

- Думаю так. Особливо дизайнери, що користуються попитом, які стали трохи психологами і створюють дизайн, виходячи з потреб клієнта. Цей бум вже розпочався — якщо зайдете в будь-який великий будівельний супермаркет, то побачите, що там повно покупців.

Чи є дизайн-рішення, які можуть заспокоїти людину і знизити рівень тривоги?

- Я б радив не займатися самолікуванням, а звернутися до фахівця. Для кожного потрібен свій спосіб вирішення його проблем. Грамотний декоратор може виникнути в образ життя клієнта, зрозуміти його особистість, психологію і потреби. Комусь потрібно додати світла, комусь — кольору, комусь змінити геометричні форми меблів і декору. Ці прийоми старі як світ, але в кожному разі це індивідуальне рішення. Я б не рекомендував копіювати чиїсь інтерʼєри, це провальна ідея, яка може все зіпсувати. Краще звернутися до фахівця хоча б за консультацією і змінити те, що дійсно треба, ніж робити дорогі помилки.