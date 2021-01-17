Крепость 2.0. Как приспособить домашнее пространство для полноценной жизни после локдауна

Мой дом — моя крепость. А также мой офис, моя библиотека, мой центр развлечений и мой детский сад… Фокус поговорил со специалистом в области дизайна интерьеров о том, как пандемический образ жизни повлиял на восприятие и обустройство домашнего пространства и почему в 2021 году нас ожидает бум ремонтов.

В 2020 году громадному числу людей пришлось жить и работать в условиях карантина, не выходя из дома. Для одних этот опыт оказался угнетающим, другим дистанционный формат работы и учебы пришелся по вкусу. Но и в том и в другом случае люди гораздо интенсивнее использовали свое жилое пространство, и оказалось, что оно не готово к такой нагрузке.

Согласно исследованию, проведенному Американским институтом архитекторов осенью 2020-го, владельцы домов и квартир чаще всего обращались с заказами на обустройство "домашнего офиса". Количество этих запросов повысилось на 68% по сравнению с 2019 годом. Но только этим новые требования к дому не ограничиваются. По словам Дмитрия Медяника, дизайнера интерьеров, основателя компании AQ Group и Европейской школы дизайна, люди меняют требования практически ко всем домашним пространствам.

Дом для жизни

Карантин повысил функциональную нагрузку на жилище, в котором люди теперь и живут, и работают. Как это отражается на требованиях к пространству?

— Требования изменились кардинально. Раньше многие оформляли свое жилье не для себя, а чтобы произвести впечатление на других. С помощью дизайна создавали красивую картинку, не учитывая собственных потребностей. До карантина активно работающие люди практически не жили, а только ночевали дома. Сейчас это стало неважно, такая показательная картинка скорее раздражает владельцев дома. Они стали подходить к дизайну более осознанно, размышлять о своих потребностях и задавать вопросы о том, комфорт­но ли им дома, повысит ли интерьер их качество жизни. Это веяние началось три-четыре года назад, но пандемия этот вопрос поставила особенно остро. Стало важно, чтобы человек нашел себе место в собственном доме.

Значит ли это, что люди хотят увеличить площадь дома?

— Нет, скорее наоборот. Многим пришлось отказаться от домашнего персонала. Теперь опасно приглашать в дом постороннего человека, поскольку он может быть инфицирован. Иметь постоянного работника в семье тоже непросто, не все могут ужиться на одной территории круглые сутки. Многим пришлось самим убирать свой дом, и они стали иначе смотреть на его площадь, отделочные материалы. Поэтому актуально не увеличение, а рациональное использование пространства с учетом удобства его эксплуатации и уборки.

В будущем шкафы для стерилизации одежды будут такой же нормой, как мытьё рук

Сейчас настоящий бум на планирование домашнего пространства с учетом роботов-пылесосов. К примеру, вся мебель проектируется под высоту робота-пылесоса, чтобы он мог заехать под каждый шкаф. Также проектируются док-станции, где будет стоять этот агрегат. Такие же требования к санузлам и ванным комнатам — их проектируют так, чтобы можно было качественно и удобно почистить.

Какие особенности рабочего места, устраиваемого дома?

— Универсального ответа нет. В рабочий кабинет может трансформироваться любая комната. Я, к примеру, начал активно использовать гостевую спальню. Поначалу была проблема фона, на котором происходят онлайн-встречи, однако со временем она отпала, поскольку онлайн-программы позволяют делать это с виртуальным фоном. Если это не первая встреча с клиентом, то можно обойтись и без видео. Многие участвуют в совещаниях, передвигаясь по квартире, готовя обед или лежа в кровати в пижаме.

Работая дома, мы со своей семьей острее всего прочувствовали проблему звукоизоляции — важно, чтобы дети не перекрикивали рабочий диалог.

[ + – ] Дмитрий Медяник считает, что люди будут обустраивать дома под собственные нужды, а не напоказ

Меняется ли функция кухни в новых пандемических условиях?

— Самое существенное изменение — увеличение количества мест для хранения с учетом запасов продуктов и новых бытовых приборов. Многие стали в домашний быт вносить те удовольствия, которых лишились на карантине. Например, сами готовят сложные блюда, проводят мастер-классы, устраивают вечеринки или семейные ужины с прямой трансляцией по скайпу на две семьи. Поэтому в дом стали покупать хлебопечки, профессиональные кофеварки или наборы для приготовления коктейлей.

Вопросы здоровья

Весной был большой ажиотаж на медицинскую технику. Есть ли среди ваших клиентов люди, которые оборудовали больничные палаты дома?

— Даже топовые мои заказчики не стали этого делать. Да, вначале многие купили себе медтехнику, но впоследствии раздали ее волонтерам. Люди уже поняли, что главная задача — повышать иммунитет, а наличие аппаратуры его не прибавит.

Какие решения вы наблюдаете для соблюдения новых санитарных норм дома?

— Весной 2020-го были особенно популярны карантинные зоны, куда помещаются купленные продукты — те из них, которые нельзя помыть, например пакет с мукой. У меня дома, к примеру, в шкафу были специальные карантинные полки, где эти продукты отлеживались неделю. Также появляются решения для одежды — шкафы с ионизаторами, которые встраиваются в гардеробную. Этот шкаф используется для стерилизации вещей, а потом их перекладывают на обычные полки. Пока это новинка, но, думаю, в будущем будет такой же нормой, как мытье рук. В любом случае это удобно, поскольку вещи качественно очищаются, их не нужно отдавать в химчистку.

Какие могут быть решения, чтобы сделать воздух в доме чище, кроме проветриваний и увлажнителей?

— Требования к чистоте воздуха возникли не столько из-за ковида, сколько из-за значительного ухудшения качества воздуха в крупных городах. Решение №1 — фильтрация воздуха. Ее делают либо на уровне конструкции и встраивают систему фильтров в приточно-вытяжной вентиляции, либо на бытовом уровне выделяют место и ставят более компактные фильтры. Сейчас это становится нормой.

Милый дом

Правда ли, что скандинавский стиль интерьеров все популярнее из-за того, что людям нужно более свободное и лаконичное пространство?

— Не соглашусь, скандинавский стиль не вышел в лидеры трендов. Дело скорее в том, что люди отказываются от устаревших классических интерьеров. Часто они делают ремонт для решения психологических проблем путем контрастных изменений интерьера. Если раньше у человека дом был выдержан в светлых тонах, то теперь он хочет темные, если была классика, то переходят на минималистичный интерьер. Из-за сложностей с уборкой люди избавляются от хлама, эта потребность особенно усиливается в предновогоднее время. Некоторым людям дома неуютно, и они покупают много новых вещей, чтобы добавить уюта.

Важно

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То есть дизайнеров ждет бум ремонтов в 2021 году?

— Думаю, да. Особенно востребованны дизайнеры, которые стали немного психологами и создают дизайн, исходя из потребностей клиента. Этот бум уже начался — если зайдете в любой крупный строительный супермаркет, то увидите, что там полно покупателей.

Есть ли дизайн-решения, которые могут успокоить человека и снизить уровень тревоги?

— Я бы советовал не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Для каждого нужен свой способ решения его проблем. Грамотный декоратор может вникнуть в образ жизни клиента, понять его личность, психологию и потребности. Кому-то нужно добавить света, кому-то — цвета, кому-то поменять геометрические формы мебели и декора. Эти приемы стары как мир, но в каждом случае это индивидуальное решение. Я бы не рекомендовал копировать чьи-то интерьеры, это провальная идея, которая может все испортить. Лучше обратиться к специалисту хотя бы за консультацией и поменять то, что действительно надо, чем делать дорогостоящие ошибки.