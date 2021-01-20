В Україні більше, ніж мільйон онкохворих, — Степанов

За словами глави МОЗ, щороку від раку помирають до 80 тисяч українців.

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні більше, ніж мільйон онкохворих. Про це він повідомив на брифінгу.

"Кількість людей, які страждають на онкологічні захворювання, в Україні зараз більше 1 мільйона", — зазначив глава МОЗ.

За його словами, щорічно від раку помирає до 80 тисяч українців.

У 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій і четвертій стадії захворювання.

"Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед населення", — заявив міністр.

За його словами, МОЗ розробило і вже готує до впровадження Національну стратегію контролю онкозахворювання до 2030 року.

"МОЗ у 2020 році розробив Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року, упровадження якої починається найближчим часом", — сказав він.

За його словами, планується розширювати перелік послуг з діагностики та лікування онкозахворювань за програмою медичних гарантій.

"У 2020 році послуги з діагностики онкозахворювань надавали 118 медустанов. У 2021 року ми будемо максимально розширювати перелік таких послуг", — сказав Степанов.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків.

За даними правоохоронців, за призначення і видачу безкоштовних ліків, закуплених за державні кошти, онкологи вимагали у хворих від 3 до 70 тисяч гривень.