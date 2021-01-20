В Украине более миллиона онкобольных, – Степанов

По словам главы Минздрава, ежегодно от рака умирают до 80 тысяч украинцев.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине более миллиона онкобольных. Об этом он сообщил на брифинге.

"Количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более 1 миллиона", — отметил глава Минздрава.

По его словам, ежегодно от рака умирают до 80 тысяч украинцев.

В 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.

"Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди населения", — заявил министр.

По его словам, Минздрав разработал и готовит к внедрению Национальную стратегию контроля онкозаболевания до 2030 года.

"Минздрав в 2020 году разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, внедрение которой начинается в ближайшее время", — сказал он.

По его словам, планируется расширять перечень услуг по диагностике и лечению онкозаболеваний по программе медицинских гарантий.

"В 2020 году услуги по диагностике онкозаболеваний предоставляли 118 медучреждений. В 2021 году мы будем максимально расширять перечень таких услуг", — сказал Степанов.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств.

По данным правоохранителей, за назначение и выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства, онкологи требовали у больных от 3 до 70 тысяч гривен.