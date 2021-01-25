Обвинувачений в організації розстрілу поліцейських у Княжичах отримав посаду в поліції Києва

Леонід Курята працює заступником начальника Дніпровського управління поліції Києва.

Полковник поліції Леонід Курята, якого звинувачують в організації умисного вбивства п'яти правоохоронців у селі Княжичі Київської області, отримав керівну посаду в Нацполіції Києва. Цю інформацію підтвердили в самій поліції у відповідь на запит ресурсу "Слідство.Інфо".

"Полковник поліції Курята Леонід Леонідович проходить службу в поліції на посаді заступника начальника Дніпровського управління поліції — начальника відділу кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві", — повідомляють у Нацполі.

Після трагедії в Княжичах Куряті оголосили підозру в організації умисного вбивства. Однак, за інформацією "Слідства.Інфо", це справа досі перебуває на розгляді в Броварському суді Київської області.

У ході службового розслідування в січні 2017 року Куряту звільнили з поліції. Однак той оскаржив рішення й Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді. У кінці 2018 року його відправили керувати поліцією Бахмута Донецької області.

Нагадаємо: Курята керував спецоперацією 4 грудня 2016 року в селі Княжичі. Працівники столичної міліції організували спецоперацію із затримання банди ймовірних грабіжників будинку в Княжичах. У ході операції розпочалася перестрілка між різними підрозділами поліції, через що загинуло 5 правоохоронців: двоє поліцейських розвідників, двоє співробітників поліції охорони і командир групи корду.

[ + – ] Як сталася перестрілка в Княжичах, у ході якої загинули 5 правоохоронців

За підсумками службового розслідування за фактом перестрілки в Княжичах, сім поліцейських звільнені, ще дев'ятеро понесли дисциплінарне покарання. Після цього вже колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав трьох підозрюваних у справі про стрілянину в селі Княжичі. Також ГПУ повідомила про підозру двом екс-керівникам столичної Нацполіції.