Обвиняемый в организации расстрела полицейских в Княжичах получил должность в полиции Киева

Леонид Курята работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева.

Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства пяти правоохранителей в селе Княжичи Киевской области, получил руководящую должность в Нацполиции Киева. Эту информацию подтвердили в самой полиции в ответ на запрос ресурса "Слідство.Інфо".

"Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции в должности заместителя начальника Днепровского управления полиции — начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", — сообщают в Нацполе.

После трагедии в Княжичах Куряте огласили подозрение в организации умышленного убийства. Однако, по информации "Слідства.Інфо", это дело до сих находится на рассмотрении в Броварском суде Киевской области.

С ходе служебного расследования в январе 2017 года Куряту уволили с полиции. Однако тот обжаловал решение и Окружной админсуд Киева восстановил его в должности. В конце 2018 года его отправили руководить полицией Бахмута Донецкой области.

Напомним, Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в селе Княжичи. Киевские правоохранители организовали спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей дома в Княжичах. В ходе операции началась перестрелка между различными подразделениями полиции, из-за чего погибло 5 правоохранителей: двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы КОРДа.

[ + – ] Как произошла перестрелка в Княжичах, в ходе которой погибли 5 правоохранителей

По итогам служебного расследования по факту перестрелки в Княжичах семь полицейских уволены, еще девятеро понесли дисциплинарное наказание. После этого уже бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал трех подозреваемых по делу о стрельбе в селе Княжичи. Также ГПУ сообщила о подозрении двум экс-руководителям столичной Нацполиции.