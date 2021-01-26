На вулицях Києва вперше встановили попереджувальні знаки про зміну покриття

Про ділянки з різкою зміною дорожнього покриття будуть попереджати.

Нові попереджувальні дорожні знаки 1.40 "Зміна покриття" встановили в столиці на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській. Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов.

За його словами, новий знак включений до Правил дорожнього руху (ПДР) з ініціативи міської влади. "Столичні вулиці та дороги мають різне покриття, що за певних умов провокує аварійні ситуації. Побачивши такий знак, водій повинен знизити швидкість", — зазначив Осипов.

Подібні знаки існують і в деяких інших країнах. Наприклад, у Латвії існує знак 205.10 "Зміна покриття дороги", що встановлюється при з'їзді з асфальтобетонного або цементобетонного покриття на ґрунтовку.

Нагадаємо, що в столиці Фінляндії Гельсінкі з'явився незвичайний дорожній знак. Він виконаний у вигляді червоно-жовтого трикутника. На ньому зображені крокуючі чоловічки з телефонами в руках, а нижче розташовано напис Mobile people ( "Мобільні люди/Люди з мобільниками").