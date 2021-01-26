На улицах Киева впервые установили предупреждающие знаки о смене покрытия

Об участках с резкой сменой дорожного покрытия будут предупреждать.

Новые предупреждающие дорожные знаки 1.40 "Изменение покрытия" установили в столице на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской. Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

По его словам, новый знак включен в Правила дорожного движения (ПДД) по инициативе городских властей. "Столичные улицы и дороги имеют разное покрытие, что при определенных условиях провоцирует аварийные ситуации. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость", – отметил Осипов.

Подобные знаки существуют и в некоторых других странах. Например, в Латвии существует знак 205.10 "Изменение покрытия дороги", который устанавливается при съезде с асфальтобетонного или цементобетонного покрытия на грунтовку.

Напомним, в столице Финляндии Хельсинки появился необычный дорожный знак. Он выполнен в виде красно-желтого треугольника. На нем изображены шагающие человечки с телефонами в руках, а ниже расположена надпись Mobile people ("Мобильные люди / Люди с мобильниками").