Меморандум про довгобуди "Аркади" підпишуть до 5 лютого, — Геращенко

Документ підпишуть між МВС, КМДА й будівельною компанією "Столиця груп".

Меморандум про завершення будівництва житлових будинків неплатоспроможного банку "Аркада" буде підписаний до 5 лютого.

Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час наради Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у завершенні будівництва недобудованих об'єктів житлового будівництва, пише прес-служба МВС.

Зазначається, що документ підпишуть між Міністерством внутрішніх справ, Київською міською державною адміністрацією та будівельною компанією "Столиця груп".

"Маємо позитивну новину, яув стосується групи вкладників банку "Аркада". Разом із забудовником — компанією "Столиця" і КМДА — до 5 лютого планується підписати меморандум, після чого почнеться велика робота — завершити будівництво більше 11 тис. квартир", — повідомив Геращенко.

За його словами, МВС також розглядає можливість інвестування в довгобуди для забезпечення житлом співробітників за програмою лізингу.

Крім того, МВС було досягнуто домовленостей з ДТЕК про посилення співпраці з кооперативами в частині підключення до електромереж.

Він також повідомив, що планується зустріч із постраждалими інвесторами харківських будинків.

Зазначимо, 25 серпня 2020 року київський банк "Аркада" визнаний неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу менш ніж до 30% від допустимого рівня. Це рішення ухвалило правління Нацбанку.

Президенту банку "Аркада" Костянтину Паливоді повідомили про підозру у справі присвоєння 50 млн гривень з фондів фінансування будівництва двох житлових комплексів у Києві.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та РК "Патріотики". Банк, зі свого боку, звинувачує в проблемах із будівництвом КМДА і НБУ.

Раніше Фокус розбирався, чому впав один із найстаріших банків України "Аркада" і чи будуть добудовані його будинки.