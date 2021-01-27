Меморандум о долгостроях "Аркады" подпишут до 5 февраля, – Геращенко

Документ подпишут между МВД, КГГА и строительной компанией "Столица групп".

Меморандум о завершении строительства жилых домов неплатежеспособного банка "Аркада" будет подписан до 5 февраля.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в ходе совещания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в завершении строительства незавершенных объектов жилого строительства, пишет пресс-служба МВД.

Отмечается, что документ подпишут между Министерством внутренних дел, Киевской горгосадминистрацией и строительной компанией "Столица групп".

"Имеем позитивную новость, касающуюся группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком – компанией "Столица" и КГГА – до 5 февраля планируется подписать меморандум, после чего начнется большая работа – завершить строительство более 11 тыс. квартир", – сообщил Геращенко.

По его словам, МВД также рассматривает возможность инвестирования в долгострои для обеспечения жильем сотрудников по программе лизинга.

Кроме того, МВД были достигнуты договоренности с ДТЭК об усилении сотрудничества с кооперативами в части подключения к электросетям.

Он также сообщил, что планируется встреча с пострадавшими инвесторами харьковских домов.

Отметим, 25 августа 2020 года киевский банк "Аркада" признан неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее чем до 30% от допустимого уровня. Данное решение приняло правление Нацбанка.

Президенту банка "Аркада" Константину Паливоде сообщили о подозрении по делу присвоении 50 млн гривен из фондов финансирования строительства двух жилых комплексов в Киеве.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк, в свою очередь, обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

Ранее Фокус разбирался, почему рухнул один из старейших банков Украины "Аркада" и будут ли достроены его дома.