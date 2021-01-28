У київському Будинку профспілок відкриють покерний клуб, — ЗМІ

Людина, яка представилася "керівником клубом", розповіла журналістам, що в закладі можна буде грати на гроші.

Видання "Слідство.Інфо" провело розслідування, під час якого з'ясувало, що в приміщенні київського Будинку профспілок, де під час подій Євромайдану згоріли люди, планують відкрити покерний клуб, відвідувачі якого нібито зможуть грати на гроші.

Журналісти змогли зайти в поки ще закритий заклад і чоловік, який представився "керівником", розповів, що в клубі розташовуватимуться VIP-кімнати з "індивідуальним обслуговуванням", де можна буде грати на "кеш". Їх обслуговуватимуть "свої" офіціанти.

Згідно з даними з держреєстру нерухомості, приміщення орендують для роботи клубу спортивного покеру. Декілька років тому покер в Україні був визнаний видом спорту. Основна відмінність між спортивним і звичайним покером у тому, що в спортивному не грають на гроші.

Президент федерації спортивного покеру України Сергій Єфименко заявив, що в новому покерному клубі не гратимуть на гроші.

"Це нонсенс. Там на гроші грати не будуть. Там тільки турніри проводитимуть", — сказав Єфименко.

За інформацією журналістів, Єфименко безпосередньо пов'язаний з мережею Full House, яка відкриває заклад у Будинку профспілок. Він є співвласником компаній, що працюють під цією торговою маркою. А 15% частки в покерному клубі на Хрещатику належить його сестрі Ользі.

Експертка Агія Загребельська, коментуючи цю історію журналістам, висловила впевненість у тому, що в цьому закладі планують грати на гроші.

"Людина, яка демонструвала це приміщення, дуже чітко зазначила, що там можна буде грати за кеш і робити ставки. Спортивний покер і ставки на кеш — це абсолютно несумісні речі", — сказала Загребельська.

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Нагадаємо, наприкінці 2018 року навколо Будинку профспілок у Києві розгорівся скандал через те, що в його будинку відкрили фастфуд KFC. Активісти виступили проти відкриття в цій будівлі фастфуду, пояснюючи це тим, що в Будинку профспілок в 2014 році загинули люди. Через місяць стало відомо, що заклад остаточно закрили.