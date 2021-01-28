В киевском Доме профсоюзов откроют покерный клуб, - СМИ

Человек, представившийся "управляющим клубом", рассказал журналистам, что в заведении можно будет играть на деньги.

Издание "Слідство.Інфо" провело расследование, в ходе которого выяснило, что в здании киевского Дома профсоюзов, где во время событий Евромайдана сгорели люди, планируют открыть покерный клуб, посетители которого якобы смогут играть на деньги.

Журналисты смогли зайти в пока еще закрытое заведение и человек, представившийся "управляющим", рассказал, что в клубе будут находиться VIP-комнаты с "индивидуальным обслуживанием", в которых можно будет играть на "кэш". Их будут обслуживать "свои" официанты.

Согласно данным из госреестра недвижимости, помещение арендуют для работы клуба спортивного покера. Пару лет назад покер в Украине был признан видом спорта. Основное различие между спортивным и обычным покером в том, что в спортивном не играют на деньги.

Президент федерации спортивного покера Украины Сергей Ефименко заявил, что в новом покерном клубе не будут играть на деньги.

"Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить", — сказал Ефименко.

По информации журналистов, Ефименко непосредственно связан с сетью Full House, которая открывает заведение в Доме профсоюзов. Он является совладельцем компаний, работающих под этой торговой маркой. А 15% доли в покерном клубе на Крещатике принадлежит его сестре Ольге.

Эксперт Агия Загребельская, комментируя эту историю журналистам, выразила уверенность в том, что в этом заведении планируют играть на деньги.

"Человек, который демонстрировал это помещение, очень четко отметил, что там можно будет играть за кэш и делать ставки. Спортивный покер и ставки на кэш — это абсолютно несовместимые вещи", — сказала Загребельская.

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Напомним, в конце 2018 года вокруг Дома профсоюзов в Киеве разгорелся скандал из-за того, что в его здании открыли фастфуд KFC. Активисты выступили против открытия в этом здании фастфуда, объясняя это тем, что в Доме профсоюзов в 2014 году погибли люди. Спустя месяц стало известно, что заведение окончательно закрыли.