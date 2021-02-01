"Поклали зуб на тополі": село під Києвом позбулося електрики через бобрів (фото)

У селі Вороньків погризені бобрами дерева обірвали дроти.

Жителі села Вороньків (Бориспільський район, Київська область) втратили електрику через бобрів, які підточили дерева, а дерева, що впали, обірвали дроти.

Про це повідомила прес-служба виконкому вороньківської сільської ради у Facebook.

У виконкомі розповіли, що бобри підточили зубами дерева. Гілки дерев впали на електромережі, що призвело до відсутності світла.

"Винуватцями тривалої відсутності світла сьогодні були бобри, які поклали зуб на воронківські тополі в парку на острові", — йдеться у повідомленні.

Електропостачання вже відновлено. Аварійні дерева ліквідували, йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше громадянин Данії програв суд, намагаючись домогтися компенсації в розмірі від 200 до 300 тис крон (37-40 тис євро) за псування майна бобрами. Житель Західної Ютландії подав позов проти Датського агентства з охорони навколишнього середовища через те, що бобри знищили багато дерев і налаштували гребель на озері в його землеволодіння.