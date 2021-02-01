"Положили зуб на тополя": село под Киевом лишилось электричества из-за бобров (фото)

В селе Вороньков погрызанные бобрами деревья оборвали провода.

Жители села Вороньков (Бориспольский район, Киевская область) лишились электричества из-за бобров, которые подточили деревья, а упавшие деревья оборвали провода.

Об этом сообщила пресс-служба исполкома Вороньковского сельского совета в Facebook.

В исполкоме рассказали, что бобры подточили зубами деревья. Ветви деревьев рухнули на электросети, что привело к отсутствию света.

"Виновниками длительного отсутствия света сегодня были бобры, которые положили зуб на воронковские тополя в парке на острове", – говорится в сообщении.

Электроснабжение уже восстановлено. Аварийные деревья ликвидировали, говорится в сообщении.

Отметим, ранее гражданин Дании проиграл суд, пытаясь добиться компенсации в размере от 200 до 300 тыс. крон (37-40 тыс. евро) за порчу имущества бобрами. Житель Западной Ютландии подал иск против Датского агентства по охране окружающей среды из-за того, что бобры уничтожили много деревьев и настроили плотин на озере в его землевладении.