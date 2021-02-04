На 5,3 млн євро. У Києві планують безкоштовно отримати 20 електроавтобусів

На закупівлю автобусів не потрібні будуть бюджетні гроші, проект реалізують за рахунок екологічних Кіотських квот.

Комісія Київської міськради з питань транспорту, зв'язків та реклами підтримала проект закупівлі екологічно чистих автобусів з електричними двигунами. Про це повідомляється на сайті київської міськради.

Закупівля 20 автобусів може бути отримана за зменшення столицею викидів парникових газів. Сума проекту оцінюється в 5,3 млн євро.

"Кіотські квоти, це ті квоти, які країни продають одна одній за право викидати парникові гази в атмосферу. Україна реалізувала свої квоти Іспанії. Ці кошти більше 3 років перебувають на рахунку Міністерства екології", — повідомляють в міськраді.

За словами секретаря комісії Олеся Маляревича, на рахунку знаходяться 24 млн євро. В Україні на ці кошти претендує Київ, Запоріжжя та Вінниця. Усі ці міста планують закупити "зелені" автобуси, столиця претендує на 5,3 млн євро або 22% від суми.

Купівля автобусів відбуватиметься на конкурсній основі й Києву потрібно буде поборотися на ньому.

Повідомляється, що нові електроавтобуси можуть замінити застарілий транспрот із дизельними двигунами. Але про конкретні маршрути поки не повідомляється, їх розробить Департамент транспорту КМДА.

Кіотські квоти — це квоти на граничне виділення парникових газів в атмосферу. Кожна країна має право продавати їх надлишок іншій країні, якщо вони у неї залишаються.

Нагадаємо, Київ домовився про закупівлю 200 нових автобусів білоруського виробництва "МАЗ". У Мінекономіки такі дії мерії не схвалюють.