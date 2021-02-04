На 5,3 млн евро. В Киеве планируют бесплатно получить 20 электроавтобусов

На закупку автобусов не потребуются бюджетные деньги, проект реализуют в счет экологических Киотских квот.

Комиссия Киевского горсовета по вопросам транспорта, связей и рекламы поддержала проект закупки экологически чистых автобусов с электрическими двигателями. Об этом сообщается на сайте киевского горсовета.

Закупка 20 автобусов может быть получена за уменьшение столицей выбросов парниковых газов. Сумма проекта оценивается в 5,3 млн евро.

"Киотские квоты, это те квоты, которое страны продают друг другу за право выбрасывать парниковые газы в атмосферу. Украина реализовала свои квоты Испании. Эти средства больше 3 лет находятся на счету Министерства экологии", — сообщают в горсовете.

По словам секретаря комиссии Олеся Маляревича, на счете находятся 24 млн евро. В Украине на эти средства претендует Киев, Запорожье и Винница. Все эти города планируют закупить "зеленые" автобусы, столица претендует на 5,3 млн евро или 22% от суммы.

Приобретение автобусов будет происходить на конкурсной основе и Киеву нужно будет побороться на нем.

Сообщается, что новые электроавтобусы могут заменить устаревший транспрот с дизельными двигателями. Но о конкретных маршрутах пока не сообщается, их разработает Департамент транспорта КГГА.

Киотские квоты — это квоты на граничное выделение парниковых газов в атмосферу. Каждая страна в праве продавать их излишек другой стране, если они у нее остаются.

Напомним, Киев договорился о закупке 200 новых автобусов белорусского производства "МАЗ". В Минэкономики такие действия мэрии не одобряют.