Медведєв підтримав зусилля ОПЗЖ щодо захисту закритих телеканалів

Дмитро Медведєв і Віктор Медведчук обговорили дії української влади щодо блокування мовлення телеканалів і введення санкцій щодо депутата Верховної ради від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Тараса Козака

"Голова партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв у ході телефонної розмови з головою політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктором Медведчуком висловив підтримку зусиллям, які робить українська партія з недопущення введення цензури проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK", повідомляє Капітал з посиланням на сайт "Єдиної Росії".

Дмитро Медведєв і Віктор Медведчук обговорили дії української влади щодо блокування мовлення телеканалів і введення санкцій щодо депутата Верховної ради від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Тараса Козака, повідомляє прес-служба "Єдиної Росії".

"У ході розмови було зазначено, що дії президента Володимира Зеленського з блокування опозиційних ЗМІ не мають нічого спільного із задекларованими владою України європейськими цінностями, до яких, без сумніву, відноситься і свобода слова", — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо: 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Зокрема, мова йде і про анулювання ліцензій на мовлення телеканалів, що належать йому ( «112 Україна», NewsOne, ZIK).