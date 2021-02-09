Проти Порошенка закрили справу про "дерибан" 100 млрд доларів разом із Байденом, — адвокат

За словами захисника, заяву на Порошенка подали з метою завдати шкоди відносинам України та США.

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти екс-президента Петра Порошенка про виведення з України +100 мільярдів доларів. З такою заявою виступив на брифінгу адвокат політика, лідер "Європейської солідарності" народний депутат Ігор Головань, передає "Радіо Свобода".

За словами Голованя, 25-го січня цього року НАБУ закрило кримінальне провадження, зареєстроване 17-го грудня 2019 року за заявою нардепів від "ОТАЖ" на чолі з Ренатом Кузьміним.

"Це кримінальне провадження, як ми бачимо, буле зареєстровано за таким чудовим фактом про те, що група політичних діячів США, таких як Обама та Байден, а також Петро Порошенко здійснили розкрадання 100 млрд доларів США", — повідомив Головань.

Як зазначив нардеп, метою зазначеної заяви була спроба завдати шкоди дипвідносинам України та США, і зокрема, завдати шкоди на той момент ще кандидату в президенти Джо Байдена.

"Уся ця історія — дуже яскраве, на нашу думку, свідчення, приклад того, як фабрикуються оті провокаційні кримінальні виробництва агентами впливу держави-агресора Росії за допомогою нинішніх мешканців владних кабінетів", — зазначив адвокат Порошенка.

Головань уточнив, що в своїй заяві Ренат Кузьмін посилався на повідомлення в ЗМІ, котрі цитували Руді Джуліані — адвоката екс-президента США Дональда Трампа: "У самому твіті Джуліані не йдеться про розкрадання цих грошей. Нічого такого в тексті повідомлення немає".

У НАБУ поки не давали офіційних коментарів із приводу закриття справи. Нагадаємо, у грудні 2019 го Кузьмін оприлюднив заяву свого звернення до НАБУ, в якому серед іншого було зазначено, що третина виведених за кордон коштів була присвоєні Петром Порошенком, а решта 70 мільйонів — передані членам Демпартії США, Джо Байдену та Гіларі Клінтон.

Нагадаємо, наприкінці минулого року глава політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук і народний депутат Ренат Кузьмін звернулися до прем'єр-міністра України, а також до керівника посольства США в Україні та керівника Держдепу США з вимогою відзвітувати, хто і як витрачав фінансову допомогу від уряду США.