Против Порошенка закрыли дело о "дерибане" 100 млрд долларов вместе с Байденом, – адвокат

По словам защитника, заявление на Порошенко подали с целью нанести вред отношениям Украины и США.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против экс-президента Петра Порошенко о выводе из Украины +100 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил на брифинге адвокат политика, лидер "Европейской солидарности" народный депутат Игорь Головань, передает "Радио Свобода".

По словам Голованя, 25-го января этого года НАБУ закрыло уголовное производство, зарегистрированное 17-го декабря 2019 года по заявлению нардепов от "ОПЗЖ" во главе с Ренатом Кузьминым.

"Это уголовное производство, как мы видим, буле зарегистрировано по такому замечательному факту о том, что группа политических деятелей США, таких как Обама и Байден, а также Петр Порошенко совершили хищение 100 млрд долларов США", – сообщил Головань.

Как отметил нардеп, целью указанного заявления была попытка нанести вред дипотношениям Украины и США, и в том числе, нанести урон на тот момент еще кандидату в президенты Джо Байдену.

"Вся эта история – очень яркое, по нашему мнению, свидетельство, пример того, как фабрикуются эти провокационные уголовные производства агентами влияния государства-агрессора России с помощью нынешних обитателей властных кабинетов", – отметил адвокат Порошенко.

Головань уточнил, что в своем заявлении Ренат Кузьмин ссылался на сообщения в СМИ, цитировавших Руди Джулиани – адвоката экс-президента США Дональда Трампа: "В самом твитте Джулиани речи не идет о хищении этих денег. Ничего такого в тексте сообщения нет".

В НАБУ пока не давали официальных комментариев по поводу закрытия дела. Напомним, в декабре 2019-го Кузьмин обнародовал заявление своего обращения в НАБУ, в котором среди прочего было указано, что треть выведенных за границу средств были присвоены Петром Порошенко, а остальные 70 миллионов – переданы членам Демпартии США, Джо Байдену и Хилари Клинтон.

Напомним, в конце прошлого года глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и народный депутат Ренат Кузьмин обратились к премьер-министру Украины, а также к руководителю посольства США в Украине и руководителю Госдепа США с требованием отчитаться, кто и как тратил финансовую помощь от правительства США.