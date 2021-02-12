Україна повернула до французького музею вилучену у злодіїв картину за 1,5 млн дол (фото)

Полотно художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" відправиться в місто Нансі.

У п'ятницю, 12 лютого, Україна передала французькій стороні картину, яку в 2018 році викрали з музею в Нансі.

Про це у Twitter повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Вартість повернутої картини неоімпресіоніста Поля Сіньяка становить 1,5 млн доларів.

"Хороші ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь в церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки українським правоохоронцям і командній роботі з французькими колегами", — зазначив Омельченко.

Посол запевнив, що Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга та партнера.

Поль Сіньяк — французький художник-неоімпресіоніст, представник напрямку пуантилізму. Його картини зберігаються в багатьох музеях світу, зокрема в музеї дʼОрсе в Парижі, ДМОМ ім. А. С. Пушкіна в Москві й Ермітажі в Санкт-Петербурзі.

ЗАзначимо, у квітні 2019 року глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час обшуків у підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова була знайдена картина, яка може коштувати 1,5 млн доларів. Пізніше в МВС заявили, що вилучена поліцейськими картина художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" буде повернута Франції.

24 травня 2018 року з музею міста Нансі був викрадений світової шедевр: картина "Порт Ла-Рошель", написана в 1915 році.