Украина вернула во французский музей изъятую у воров картину за 1, 5 млн долл (фото)

Полотно художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" отправится в город Нанси.

В пятницу, 12 февраля, Украина передала французской стороне картину, которую в 2018 году выкрали из музея в Нанси.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Стоимость возвращенной картины неоимпрессиониста Поля Синьяка составляет 1,5 млн долларов.

"Хорошие те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами", – отметил Омельченко.

Посол заверил, что Франция всегда может рассчитывать на Украину как на надежного друга и партнера.

Поль Синьяк – французский художник-неоимпрессионист, представитель направления пуантилизма. Его картины хранятся во многих музеях мира, в том числе в музее Орсэ в Париже, ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве и Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Отметим, в апреле 2019 года глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время обысков у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева была найдена картина, которая может стоить 1,5 млн долларов. Позже в МВД заявили, что изъятая полицейскими картина художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" будет возвращена Франции.

24 мая 2018 года из музея города Нанси был похищен мировой шедевр: картина "Порт Ла-Рошель", написанная в 1915 году.