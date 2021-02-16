"Чекаємо в сім'ї вольній, новій": депутати в Раді відзначили День незалежності Кубані

16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської Народної Республіки.

Ряд депутатів Верховної Ради, члени міжфракційного об'єднання "За Кубань", сьогодні відсвяткували День незалежності Кубані — російського регіону, який був заселений українськими козаками у XVIII столітті. У зв'язку з цією датою, вони вдягли тематичні футболки з написом "Кубань".

Про це написав у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

Він нагадав, що 16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської Народної Республіки.

"Друзі, сьогодні святкуємо День незалежності Кубані! 16 лютого 1918 була проголошена незалежність Кубанської Народної Республіки. Нам важливо пам'ятати про цю дату, адже Кубань — це ще одна держава, яку створили українці", — написав Гончаренко.

Він також назвав російський регіон "островом свободи".

"І якщо Росія — це "тюрма народів", то Кубань стане нашим "островом свободи"! Чекаємо в сім'ї вольній, новій!" — написав Гончаренко.

На знімку, опублікованому в Telegram, він і його шість колег з об'єднання позують у футболках з написом "Кубань" з буквами У і А кольорів українського прапора.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Київська міська рада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі на вулицю Кубанської України.