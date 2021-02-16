"Ждем в семье вольной, новой": депутаты в Раде отметили День независимости Кубани

16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.

Ряд депутатов Верховной Рады, члены межфракционного объединения "За Кубань", сегодня отметили День независимости Кубани – российского региона, который был заселен украинскими казаками в XVIII веке. В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью "Кубань".

Об этом написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Он напомнил, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.

"Друзья, сегодня отмечаем День независимости Кубани! 16 февраля 1918 была провозглашена независимость Кубанской народной республики. Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань — это еще одно государство, которое создали украинцы", – написал Гончаренко.

Он также назвал российский регион "островом свободы".

"И если Россия – это "тюрьма народов", то Кубань станет наших "островом свободы"! Ждем в семье вольной, новой!" – написал Гончаренко.

На снимке, опубликованном в Telegram, он и его шесть коллег по объединению позируют в футболках с надписью "Кубань" с буквами У и А в цветах украинского флага.

Напомним, в октябре 2020 года Киевский городской совет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины.