"Львівське" – бренд №1 на ринку пива України!

"Львівське" вперше в історії офіційно став №1 серед пивних брендів в Україні із часткою ринку 14,6%* за підсумками 2020 року. Символічно, що сталось це у рік ювілею Львівської пивоварні, яка у 2020 році святкувала 305 річницю.

"Львівське" – це пивний бренд, який крізь століття єднає українців та уособлює в собі справжні українські цінності. Бренд з 305-ти річною історією, що несе в собі українські традиції та незмінно високу експертизу у пивоварінні. Пройшовши шлях від маленького регіонального до визнаного українцями бренду, відомого в усіх куточках країни, "Львівське" отримав найкраще підтвердження цього визнання – лідерство за часткою на ринку.

Це досягнення відбулось не зважаючи на вплив пандемії, падіння споживчого попиту та агресивне конкурентне середовище, і тим цінніша ця перемога. Окрім того, "Львівське" вже тривалий час є лідером за такими іміджевими показниками, як довіра до бренду, бренд, що єднає, бренд з традиціями та бренд високої якості, а також за рівнем спонтанного знання бренда серед споживачів.

"Львівське" – це бренд, що єднає українців визначними подіями та проектами, які підтримує в останні роки. Із 2021 року бренд "Львівське" став новим Національним спонсором збірної України з футболу. Раніше бренд співпрацював із гуртом "Океан Ельзи", підтримував міжнародний конкурс "Євробачення", що проходив у Києві в 2017 році, та проявив себе на кіноплатформі – масштабним спонсорством українсько-американського художнього фільму "Захар Беркут". Всі ці активності бренда дозволили досягти відмінних ринкових результатів та стати улюбленим пивом мільйонів українців!

* Розрахунки ПрАТ "Карлсберг Україна" частково засновані на даних, що містяться в звітах Nielsen з аудиту роздрібної торгівлі категорії Пиво сумарно за останні 12 місяців (із січня 2020 по грудень 2020) щодо ринку роздрібних торгових точок в Україні дійсно на 01.02.2021 (© 2021, ТОВ "АСНільсен Юкрейн").

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