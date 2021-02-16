"Львівське" — бренд №1 на рынке пива Украины!

"Львівське" впервые в истории официально стал №1 среди пивных брендов в Украине с долей рынка 14,6% * по итогам 2020 года. Символично, что произошло это в год юбилея Львовской пивоварни, которая в 2020 году отпраздновала 305 годовщину.

"Львівське" — это пивной бренд, который через века объединяет украинцев и олицетворяет в себе настоящие украинские ценности. Бренд с 305-ти летней историей, который несет в себе украинские традиции и неизменно высокую экспертизу в пивоварении. Пройдя путь от маленького регионального до всем известного украинского бренда, "Львівське" подтвердил свое признание лидерством на рынке.

Это достижение состоялось несмотря на влияние пандемии, падение потребительского спроса и агрессивную конкурентную среду, и тем ценнее эта победа. Кроме того, "Львівське" уже длительное время является лидером по таким имиджевыми показателями, как доверие к бренду, бренд, который объединяет, бренд с традициями и бренд высокого качества, а также по уровню спонтанного знания бренда среди потребителей.

"Львівське" — это бренд, который объединяет украинцев выдающимися событиями и проектами. С 2021 года бренд "Львівське" стал новым Национальным спонсором сборной Украины по футболу. Ранее бренд сотрудничал с популярной группой "Океан Эльзы", поддерживал международный конкурс "Евровидение", который проходил в Киеве в 2017 году, и проявил себя на киноплатформе — масштабным спонсорством украинского-американского художественного фильма "Захар Беркут". Все эти активности бренда позволили достичь отличных рыночных результатов и стать любимым пивом миллионов украинцев!

*Расчеты ЧАО "Карлсберг Украина" основаны на данных, содержащихся в отчетах Nielsen по аудиту розничной торговли в категории пива за кумулятивный период январь 2020 — декабрь 2020, по рынку пива в городской и сельской части Украины (без оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Луганской и Донецкой областей). Действительно на 01.02.2021 (© 2021, ООО "АСНильсен Юкрейн").

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