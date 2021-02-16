Підсумки Ukrainian Fashion Week No Season 2021

Ukrainian Fashion Week No Season 2021 вперше за 23 роки свого існування відбувся у phygital-форматі.

У новому сезоні оргкомітет досягнув своєї головної мети ‒ винайти та використати формат, в якому UFW був би максимально корисним українським дизайнерам у ці особливі часи.

До перегляду Ukrainian Fashion Week протягом 5‒8 лютого, трансляцію якого забезпечував MEGOGO, приєдналося понад 370 000 глядачів із 22 країн світу, серед яких США, Грузія, Велика Британія, Італія, Австрія, Польща, Азербайджан, Бельгія, Китай, Данія, Канада та інші. Перегляд був доступний і на молодіжному каналі MEGOGO LIVE, і на MEGOGO у розділі "Шоу". Перегляд показів ще доступний на MEGOGO у розділі "Серіали".

Завдяки логістичному партнеру Ukrainian Fashion Week – компанії Нова пошта Глобал – міжнародні медіа та баєри з Лондона, Берліна, Барселони, Мілана, Парижа, Мадрида, Нью-Йорка та інших міст отримали фізичні запрошення з NFС-чипом з переходом на трансляції показів Тижня моди.

Новий світ. Новий сезон. Новий формат.

Сьогодні команда UFW ухвалює складні рішення і шукає нові шляхи для їх реалізації. А найголовніше ‒ знаходить сили і натхнення для створення нового.