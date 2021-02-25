Списали авіадеталей на 100 млн гривень: контррозвідка СБУ розкрила схему на ремзаводі (фото)

Підрядники нібито міняли серійні номери видаючи їх за нові, а підприємство купувало їх за завищеними цінами.

Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему по привласненню коштів керівниками одного з оборонного підприємства в Києві. Про це повідомляє прес-служба ГУ СБУ в Києві та Київській області.

За даними контррозвідки, на підприємстві нібито систематично списували придатне до використання авіаційні деталі літаків, які були на держпідприємстві.

Схема нібито працювала наступним чином:

Підрядники фіктивно ремонтували деталі.

Списані деталі видавали за "нові", змінюючи серійні номери.

Підприємство оплачувало "ремонт" і купувало списані запчастини під виглядом нових за завищеними цінами.

Фото: пресс-служба СБУ

Всі вилучені кошти ділили між собою підрядники та організатори махінації, які брали участь у схемі. Для того щоб приховати свою схему, вони підробляли документацію про списання закуплених деталей під виглядом планових ремонтних робіт.

Фото: пресс-служба СБУ

Співробітники спецслужб провели ряд обшуків на підприємстві і у можливих організаторів схеми. Вони виявили підроблені документи, а також велику суму в іноземній валюті.

Фото: пресс-служба СБУ

Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за частиною 1 статті 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України. Проводиться фінальна оцінка збитку, завданому бюджету. Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх осіб, які брали участь у протиправній діяльності.