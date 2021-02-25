Списали авиадеталей на 100 млн гривен: контрразведка СБУ раскрыла схему на ремзаводе (фото)

Подрядчики якобы меняли серийные номера выдавая их за новые, а предприятие закупало их по завышенным ценам.

Контрразведка СБУ выкрыла масштабную схему по присваиванию средств руководителями одного из оборонного предприятия в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

По данным Контрразведки, на предприятии якобы систематически списывали годное к использованию авиационные детали самолетов, которые были на госпредприятии.

Схема якобы работала следующим образом:

Подрядчики фиктивно ремонтировали детали

Списанные детали выдавали за "новые", меняя серийные номера

Предприятие оплачивало "ремонт" и покупало списанные запчасти под видом новых по завышенным ценам.

Фото: пресс-служба СБУ

Все вырученные средства делили между собой участвующие в схеме подрядчики и организаторы махинации. Для того чтобы скрыть свою схему, они подделывали документацию о списании закупке деталей под видом плановых ремонтных работ.

Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники спецслужб провели ряд обысков на предприятии и у возможных организаторов схемы. Они выявили поддельные документы, а также крупную сумму в иностранной валюте.

Фото: пресс-служба СБУ

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по части 1 статьи 333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Проводится финальная оценка ущерба, нанесенных бюджету. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех лиц, участвовавших в противоправной деятельности.