Мережеві стратегії. Як Київстар обійшов конкурентів у сегменті фіксованого інтернету

Чому на ринку фіксованого інтернету з'явився новий лідер, до чого призведе злиття компаній Volia та «Датагруп», які головні конкурентні переваги і плани на майбутнє різних гравців і що заважає встановленню прозорих правил гри серед інтернет-провайдерів в Україні

У 2020 році провідні позиції на ринку фіксованого інтернету посіла компанія «Київстар». За даними Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері звʼязку та інформатизації (НКРЗІ) за підсумками ІІІ кварталу 2020 року Київстар надав фіксований доступ до інтернету 1,09 млн абонентів, що відповідає 16% ринку послуг для фізосіб (B2C). За підсумками ж усього 2020-го фіксованим звʼязком від Київстар користується 1,1 млн абонентів. Річні дані інших провадеров ще не опубліковані, але, судячи з динаміки розвитку абонбази, у найближчий рік лідер не зміниться.

Компанія «Київстар» запустила продукт «Домашній інтернет» у 2010 році. Але ми зосередилися на розвитку стратегічно важливих напрямків, які диференціюють нас від конкурентів керівник департаменту фіксованого зв'язку Київстар Сергій Сухоруков

Такою «фішкою» для Київстар стало конвергентне рішення «Все разом», що обʼєднало три послуги: домашній інтернет, мобільний звʼязок і телебачення.

Завдяки новому сервісу з 2017 року абонентська база Київстар щорічно приростала приблизно на 100 тис. У підсумку в 2020-му Київстар обійшов багаторічного лідера ринку — компанію «Укртелеком», частка якої знижується вже кілька років. За результатами 2020 року фіксованим інтернетом від цього провайдера користувалося 900 тис. абонентів у сегменті B2C і 131 тис. — у сегменті B2B.

Для порівняння: у 2017 році в «Укртелеком» було 1,501 млн абонентів, а в Київстар — 824 тис.

У коментарях ЗМІ керівник прес-служби «Укртелеком» Михайло Шуранов пояснив прорив Київстар використанням «дуже агресивних цінових пропозицій, що дає швидке зростання абонентської бази».

Поки ж ТОП-3 гравців ринку замикав інтернет- і ТБ-провайдер Volia з базою в 676,5 тис. абонентів. Наприкінці 2020 року компанію Volia купив ще один великий провайдер дротового інтернету — «Датагруп». Сумарний обсяг абонентської бази обʼєднаної компанії повинен скласти більше 800 тис. Це не змінює розстановку сил на ринку, однак розрив з «Укртелеком» помітно скорочується.

Замикають ТОП-10 компанії «Мега Лінк», «Дикий Сад», «Фарлеп Інвест» (Vega), Tenet і «Бізнес і технології» (дивіться таблицю). Але, як зазначає Сухоруков, на ринку також присутні гравці, зареєстровані на десятки ТОВ або ФОП заради оптимізації оподаткування. На основі офіційної статистики важко скласти уявлення про їхню частку ринку.

Резонанс навколо угоди

Звістка про злиття Volia та «Датагруп» сколихнула ринок. Поки сторони чекали схвалення угоди Антимонопольним комітетом України (АМКУ), Інтернет Асоціація України (ІнАУ) 14 січня 2021 року надіслала в комітет лист, де відображена позиція учасників організації — здебільшого дрібних і середніх гравців телекомунікаційного ринку.

Від їхнього імені ІнАУ висловлює стурбованість через те, що наслідки концентрації негативно вплинуть на невеликі компанії, яким буде складно конкурувати з обʼєднаним бізнесом «Датагруп» і Volia. В ІнАУ попереджають, що таке злиття зруйнує конкуренцію на ринку.

У листі ІнАУ посилається на звернення інтернет-провайдера «Мережа Ланет», який побоюється, що новий великий гравець зможе чинити тиск на інших провайдерів, витісняти їх із ринку, впливати на ціни і т. д., що негативно відібʼється на користувачах.

Лідери ринку не розділяють побоювань ІнАУ. У Київстар зазначають, що ринок фіксованого інтернету в Україні відрізняється від більшості західноєвропейських країн фрагментованістю і непрозорістю. За даними НКРЗІ за ІV квартал 2020 року на ньому працювало понад 10 тис. провайдерів, тоді коли в Німеччині, Франції, Іспанії та інших європейських країнах 4-5 великих гравців обслуговують 85-95% абонентів.

«Консолідація гравців на непрозорому й роздробленому ринку — позитивний і логічний тренд, — говорить Сергій Сухоруков. — Злиття сприяє детінізації, розширенню покриття і підвищенню якості сервісів за рахунок залучення інвестицій, а це призведе до зростання конкуренції».

В «Укртелеком» у відповідь на запит АМКУ відповіли, що частки учасників угоди не є значними, а конкуренція настільки висока, що зміни ринкових сил не відбудеться. «Консолідація ринку потрібна, і тому ми схвалюємо такий крок», — підсумували в компанії.

Компоненти лідерства

Головна перевага «Укртелеком» — мережа, що охоплює навіть невеликі міста і села. Згідно зі звітом компанії для НКРЗІ інтернет від «Укртелекому» станом на початок 2021 року доступний жителям 3 322 населених пунктів України. Другий важливий напрямок — сегмент B2B.

«Домашній інтернет» від Київстар представлений в 130 містах. Однак покриття поширюється на половину житлового фонду України в багатоповерхових будинках — 4,3 млн квартир у 42 тис. будинків.

У Київстар впевнені, що прорив у сегменті B2C їм забезпечили конвергентні тарифні плани, що враховує домашній інтернет, мобільний звʼязок «Київстар» та телебачення «Київстар ТВ». Перевага таких пакетних рішень — знижка, яку дає провайдер за оптову покупку. Так, користувачі тарифних планів «Все разом» від «Київстар» економлять до 50% від вартості кожної з послуг. Крім цього, клієнтам зручніше вносити одну абонплату, а не робити в різний час три платежі, кожен з яких обкладається комісією.

Пакетні рішення також пропонує компанія Volia в партнерстві з мобільним оператором lifecell. Тарифи враховують домашній інтернет, мобільний звʼязок та інтерактивне телебачення. Однак поки тільки Київстар поєднує конкурентні переваги провайдера проводового інтернету й мобільного оператора: оплата з одного рахунку, єдиний контакт-центр, оптова ціна. Тому пакетні пропозиції Київстар часто відрізняються кращим співвідношенням наповнення і ціни.

Мережеві перспективи

Щоб зміцнити лідерство в сегменті B2C, у Київстар збираються і далі наповнювати тарифи «Все разом» новими сервісами. Ставку роблять на розвиток платформи «Київстар ТВ». Крім цього, компанія планує розширювати покриття та абонентську базу і таким чином незабаром зайняти 20% ринку фіксованого інтернету замість наявних сьогодні 16%.

Насамперед, розширення відбуватиметься за рахунок міст, в яких домашній інтернет від Київстар посідає провідні позиції. У пріоритеті залишаються будинки з великою кількістю квартир.

В «Укртелекомі», за словами Михайла Шуранова, роблять ставку на розвиток у невеликих населених пунктах і продовження локальної модернізації з міді на оптику у великих містах.

Кошти для розгортання мереж у сільській місцевості сподіваються частково отримати від держави.

«Укртелеком» за умов прозорого державно-приватного партнерства готовий задовольнити запит держави на розвиток оптичного інтернету в селах. Державне фінансування розміром 5,46 млрд грн, запропоноване Мінцифрі, ми вважаємо достатнім для підключення установ соціальної інфраструктури директор «Укртелеком» Юрій Курмаз

Однак у разі збереження сталої динаміки відтоку клієнтів, «Укртелеком» до кінця 2021 року ризикує поступитися другим місцем на ринку обʼєднаному активу Volia й «Датагруп».

Хвороби зростання

В Україні на фрагментованому й високо конкурентному ринку дротового інтернету в одному багатоквартирному будинку цілком можуть співіснувати по 6-8 провайдерів одночасно і користувач може змінювати постачальників послуг хоч щомісяця. Але здорова конкуренція є далеко не скрізь.

Коли велика кількість гравців ринку хоче бути присутніми на обмеженій локальній території, створюються передумови для маніпуляцій із загальною і домовою інфраструктурою і появи тіньових гравців із монопольним становищем. Це ускладнює роботу великим і прозорим компаніям, таким як Київстар. керівник департаменту фіксованого зв'язку Київстар Сергій Сухоруков

Тобто в Україні, особливо в невеликих містах, провайдери, близькі до забудовників або до влади, часто отримують монопольне право на використання кабельної каналізації. Це позбавляє громадян можливості вибору провайдера. А іншим гравцям ринку доводиться або відмовлятися від розвитку на цій території, або роками відстоювати права в суді.

«Білим» провайдерам могло б допомогти ухвалення законопроектів №4118 і №3410 про обовʼязкове застосування спрощеного доступу до інфраструктури обʼєктів будівництва, транспорту, електроенергетики. Ці законодавчі зміни передбачають відкриття доступу до інфраструктурних обʼєктів на рівних умовах всім операторам на ринку.

Ще однією хворобою ринку залишається крадіжка мідного кабелю, який зловмисники здають на переробку. У 2019 в «Укртелеком» вкрали майже 2 тис. км кабелю, що також вплинуло на втрату позицій цієї компанії на ринку.

З червня 2020 року в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж», який вводить покарання за розкрадання кабелю аж до 8 років позбавлення волі. Можливо, це зменшить апетити зловмисників.