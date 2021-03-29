Сетевые стратегии. Как Киевстар обошел конкурентов в сегменте фиксированного интернета

Почему на рынке фиксированного интернета появился новый лидер, к чему приведет слияние компаний Volia и «Датагруп», каковы главные конкурентные преимущества и планы на будущее разных игроков и что мешает установлению прозрачных правил игры среди интернет-провайдеров в Украине

В 2020 году лидирующие позиции на рынке фиксированного интернета заняла компания «Киевстар». По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) по итогам ІІІ квартала 2020 года Киевстар предоставил фиксированный доступ к интернету 1,09 млн абонентов, что соответствует 16% рынка услуг для физлиц (B2C). По итогам же всего 2020-го фиксированной связью от Киевстар пользуется 1,1 млн абонентов. Годовые данные других провадеров еще не опубликованы, но, судя по динамике развития абонбазы, в ближайший год лидер не поменяется.

Компания «Киевстар» запустила продукт «Домашний интернет» в 2010 году. Но мы сосредоточились на развитии стратегически важных направлений, которые дифференцируют нас от конкурентов руководитель департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук

Такой «фишкой» для Киевстар стало конвергентное решение «Всё вместе», объединившее три услуги: домашний интернет, мобильную связь и телевидение.

Благодаря новому сервису с 2017 года абонентская база Киевстар ежегодно прирастала примерно на 100 тыс. В итоге в 2020-м Киевстар обошел многолетнего лидера рынка — компанию «Укртелеком», доля которой снижается уже несколько лет. По результатам 2020 года фиксированным интернетом от этого провайдера пользовалось 900 тыс. абонентов в сегменте B2C и 131 тыс. — в сегменте B2B.

Для сравнения: в 2017 году у «Укртелеком» было 1,501 млн абонентов, а у Киевстар — 824 тыс.

В комментариях СМИ руководитель пресс-службы «Укртелеком» Михаил Шуранов объяснил прорыв Киевстар использованием «очень агрессивных ценовых предложений, что дает быстрый рост абонбазы».

Пока же ТОП-3 игроков рынка замыкал интернет- и ТВ-провайдер Volia с базой в 676,5 тыс. абонентов. В конце 2020 года компанию Volia купил еще один крупный провайдер проводного интернета – «Датагруп». Суммарный объем абонентской базы объединенной компании должен составить более 800 тыс. Это не меняет расстановку сил на рынке, однако разрыв с «Укртелеком» заметно сокращается.

Замыкают ТОП-10 компании «Мега Линк», «Дикий Сад», «Фарлеп Инвест» (Vega), Tenet и «Бизнес и технологии» (смотрите таблицу). Но, как отмечает Сухорук, на рынке также присутствуют игроки, зарегистрированные на десятки ООО или ФЛП ради оптимизации налогообложения. На основе официальной статистики затруднительно составить представление об их доле рынка.

Резонанс вокруг сделки

Известие о слиянии Volia и «Датагруп» всколыхнуло рынок. Пока стороны ждали одобрения сделки Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) 14 января 2021 года направила в комитет письмо, где отражена позиция участников организации – в основном мелких и средних игроков телекоммуникационного рынка.

От их имени ИнАУ выражает обеспокоенность из-за того, что последствия концентрации негативно повлияют на небольшие компании, которым будет сложно конкурировать с объединенным бизнесом «Датагруп» и Volia. В ИнАУ предупреждают, что такое слияние разрушит конкуренцию на рынке.

В письме ИнАУ ссылается на обращение интернет-провайдера «Мережа Ланет», который опасается, что новый крупный игрок сможет оказывать давление на других провайдеров, вытеснять их с рынка, влиять на цены и т.п., что негативно отразится на пользователях.

Лидеры рынка не разделяют опасений ИнАУ. В Киевстар отмечают, что рынок фиксированного интернета в Украине отличается от большинства западноевропейских стран фрагментированностью и непрозрачностью. По данным НКРСИ за ІV квартал 2020 года на нем работало более 10 тыс. провайдеров, тогда когда в Германии, Франции, Испании и других европейских странах 4-5 крупных игроков обслуживают 85–95% абонентов.

«Консолидация игроков на непрозрачном и раздробленном рынке – позитивный и логичный тренд, — говорит Сергей Сухорук. — Слияние способствует детенизации, расширению покрытия и повышению качества сервисов за счет привлечения инвестиций, а это подстегнет конкуренцию».

В «Укртелеком» в ответ на запрос АМКУ ответили, что доли участников сделки не являются значительными, а конкуренция настолько высока, что изменения рыночных сил не произойдет. «Консолидация рынка нужна, и поэтому мы приветствуем такой шаг», — подытожили в компании.

Компоненты лидерства

Главное преимущество «Укртелеком» — сеть, охватывающая даже небольшие города и села. Согласно отчету компании для НКРСИ интернет от «Укртелекома» по состоянию на начало 2021 года доступен жителям 3322 населенных пунктов Украины. Второе важное направление — сегмент B2B.

«Домашний интернет» от Киевстар представлен в 130 городах. Однако покрытие распространяется на половину жилого фонда Украины в многоэтажных домах — 4,3 млн квартир в 42 тыс. домов.

В Киевстар уверены, что прорыв в сегменте B2C им обеспечили конвергентные тарифные планы, включающее домашний интернет, мобильную связь «Киевстар» и телевидение «Киевстар ТВ». Преимущество таких пакетных решений — скидка, которую дает провайдер за оптовую покупку. Так, пользователи тарифных планов «Всё вместе» от «Киевстар» экономят до 50% от стоимости каждой из услуг. Кроме этого, клиентам удобнее вносить одну абонплату, а не совершать в разное время три платежа, каждый из которых облагается комиссией.

Пакетные решения также предлагает компания Volia в партнерстве с мобильным оператором lifecell. Тарифы включают домашний интернет, мобильную связь и интерактивное телевидение. Однако пока только Киевстар совмещает конкурентные преимущества провайдера проводного интернета и мобильного оператора: оплата с одного счета, единый контакт-центр, оптовая цена. Поэтому пакетные предложения Киевстар зачастую отличаются лучшим соотношением наполнения и цены.

Сетевые перспективы

Чтобы упрочить лидерство в сегменте B2C, в Киевстар собираются и далее наполнять тарифы «Всё вместе» новыми сервисами. Ставку делают на развитие платформы «Киевстар ТВ». Кроме этого, компания планирует расширять покрытие и абонентскую базу и таким образом в скором времени занять 20% рынка фиксированного интернета вместо существующих сегодня 16%.

В первую очередь расширение будет происходить за счет городов, в которых домашний интернет от Киевстар занимает ведущие позиции. В приоритете остаются дома с большим количеством квартир.

В «Укртелекоме», по словам Михаила Шуранова, делают ставку на развитие в небольших населенных пунктах и продолжение локальной модернизации с меди на оптику в крупных городах.

Средства для развертывания сетей в сельской местности надеются частично получить от государства.

«Укртелеком» при прозрачном государственно-частном партнерстве готов удовлетворить запрос государства на развитие оптического интернета в селах. Государственное финансирование в размере 5,46 млрд грн, предложенное Минцифры, мы считаем достаточным для подключения учреждений социальной инфраструктуры директор «Укртелеком» Юрий Курмаз

Однако в случае сохранения установившейся динамики оттока клиентов, «Укртелеком» к концу 2021 года рискует уступить второе место на рынке объединенному активу Volia и «Датагруп».

Болезни роста

В Украине на фрагментированном и высококонкурентном рынке проводного интернета в одном многоквартирном доме вполне могут сосуществовать по 6–8 провайдеров одновременно и пользователь может менять поставщиков услуг чуть ли не каждый месяц. Но здоровая конкуренция есть далеко не везде.

Когда большое количество игроков рынка желает присутствовать на ограниченной локальной территории, создаются предпосылки для манипуляций с общей и домовой инфраструктурой и появления теневых игроков с монопольным положением. Это усложняет работу крупным и прозрачным компаниям, таким как Киевстар. руководитель департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук

То есть в Украине, особенно в небольших городах, провайдеры, близкие к застройщикам или к властям, часто получают монопольное право на использование кабельной канализации. Это лишает граждан возможности выбора провайдера. А остальным игрокам рынка приходится либо отказываться от развития на этой территории, либо годами отстаивать права в суде.

«Белым» провайдерам могло бы помочь принятие законопроектов № 4118 и № 3410 об обязательном применении упрощенного доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики. Эти законодательные изменения предполагают открытие доступа к инфраструктурным объектам на равных условиях всем операторам на рынке.

Еще одной болезнью рынка остается воровство медного кабеля, который злоумышленники сдают на переработку. В 2019 году у «Укртелеком» украли около 2 тыс. км кабеля, что также повлияло на утрату позиций этой компании на рынке.

С июня 2020 года в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей», который вводит наказание за хищение кабеля вплоть до 8 лет лишения свободы. Возможно, это поубавит аппетиты злоумышленников.