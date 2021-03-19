У Раді відмовилися підтримати скасування сезонного переведення годинників

Автори законопроекту вважають, що переведення стрілок годинника не має економічного сенсу і шкідливе для здоров'я.

Верховна Рада 19 березня не ухвалила в другому читанні законопроект № 4201 "Про обчислення часу в Україні". Серед іншого, він пропонував скасування сезонної (літній — зимовий) зміни часу. Документ підтримали 212 депутатів при необхідних 226. Після цього законопроект повернули в профільний комітет для підготовки до повторного розгляду в другому читанні.

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 березня прийняла за основу законопроект № 4201, суть якого полягає в тому, що в Україні перехід на зимовий час в останню неділю жовтня 2021 року має стати останнім сезонним переведенням стрілок годинника. На всій території країни буде постійно діяти природний, сонячний час, відповідний другому часовому поясу. Тобто, час в Україні буде випереджати Гринвіч на 2 години (UTC + 2).

Ініціатором законопроекту є перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук

За його словами, переведення стрілок годинника негативно впливає на біоритми людини і не несе ніякої економічної вигоди. "Реалії життя істотно змінилися і говорити про якусь економію не доводиться. У висновках Європарламенту, Національної академії наук України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зазначається, що в переведення годинників немає жодного економічного обґрунтування. Не існує досліджень, у яких було б доведене енергозбереження", — заявив Стефанчук.

У Радянському союзі довгий час цілий рік діяв так званий декретний час, тобто стрілки годинника були переведені на годину вперед порівняно з поясним часом. У 1981 році було розпочато перехід на літній і зимовий час. Після розпаду СРСР деякі пострадянські держави відмовилися від переведення годинників.

Близько 84% респондентів, які брали участь в опитуванні, проведеному Єврокомісією в серпні 2018 року, висловилося за скасування переведення годинників на літній і зимовий час. В ухваленій Європарламентом у лютому 2018 року резолюції вказувалося, що наукові дослідження не змогли довести будь-яких позитивних результатів такої практики, але вказали на існування негативних наслідків для здоров'я людини, сільського господарства та безпеки дорожнього руху.

Навесні 2019 року Європарламент підтримав законопроект про скасування цієї процедури з 2021 року. Вибір застосовуваного часу — постійний зимовий чи постійний літній — надано на розсуд кожній з країн-членів ЄС і повинен бути зроблений до квітня 2020 року. Останнє переведення годинників у країнах, які обрали постійний літній час, передбачалося провести в березні 2021 року, а в країнах, що вибрали постійний зимовий час, — у жовтні 2021 року.