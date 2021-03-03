Депутаты предварительно поддержали отказ Украины от перехода на летнее время

Планируется, что на всей территории страны круглый год будет действовать время второго часового пояса.

Верховная Рада 3 марта приняла за основу законопроект № 4201, суть которого состоит в том, что в Украине переход на зимнее время в последнее воскресенье октября 2021 года должен стать последним сезонным переводом стрелок часов. На всей территории страны будет постоянно действовать природное, солнечное время, соответствующее второму часовому поясу. То есть, время в Украине будет опережать гринвичское на 2 часа (UTC+2).

Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру дальнейшего рассмотрения этого проекта. Инициатором законопроекта является первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук

По его словам, перевод стрелок часов негативно влияет на биоритмы человека и не несет никакой экономической выгоды. "Реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-то экономии не приходится. В выводах Европарламента, Национальной академии наук Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины отмечается, что у перевода часов нет ни одного экономического обоснования. Не существует исследований, в которых было бы доказано энергосбережение", — заявил Стефанчук.

Первой страной в Европе, которая использовала идею летнего времени с целью сохранения угля во время войны, стала Германия (с 1916 года) и ее союзники в Первой мировой войне. После этого подобные решения в разное время были приняты во многих странах мира.

В Советском союзе долгое время круглый год действовало так называемое декретное время, то есть стрелки часов были передвинуты на час вперед в сравнении с поясным временем. В 1981 году был начат переход на летнее и зимнее время. После распада СССР некоторые постсоветские государства отказались от перевода часов.

Около 84% респондентов, участвовавших в опросе, проведенном Еврокомиссией в августе 2018 года, высказалось за отмену перевода часов на летнее и зимнее время. В принятой Европарламентом в феврале 2018 года резолюции указывалось, что научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных результатов такой практики, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения.

Весной 2019 года Европарламент поддержал законопроект об отмене этой процедуры, с 2021 года. Выбор применяемого времени — постоянное зимнее или постоянное летнее — предоставлен на усмотрение каждой из стран-членов ЕС и должен быть сделан до апреля 2020 года. Последний перевод часов в странах, выбравших постоянное летнее время, предполагалось провести в марте 2021 года, а в странах, выбравших постоянное зимнее время, – в октябре 2021 года.

Напомним, что перевод часов на летнее время в Украине в этом году состоится в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 — стрелки переведут на час вперед.