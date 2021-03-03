Депутати попередньо підтримали відмову України від переходу на літній час

Планується, що на всій території країни цілий рік діятиме час другого часового поясу.

Верховна Рада 3 березня взяла за основу законопроект №4201, суть якого полягає в тому, що в Україні перехід на зимовий час в останню неділю жовтня 2021 року має стати останнім сезонним переведенням стрілок годинника. На всій території країни постійно діятиме природний, сонячний час, який відповідає другому часовому поясу. Тобто, час в Україні буде випереджати гринвіцький на 2 години (UTC+2).

Депутати також проголосували за скорочену процедуру подальшого розгляду цього проекту. Ініціатором законопроекту є перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук

За його словами, переведення стрілок годинника негативно впливає на біоритми людини і не несе ніякої економічної вигоди. "Реалії життя істотно змінилися і говорити про якусь економію не доводиться. У висновках Європарламенту, Національної академії наук України та Міністерства економічного розвитку й торгівлі України зазначається, що в переведенні годинників немає жодного економічного обґрунтування. Не існує досліджень, в яких було б доведене енергозбереження", — заявив Стефанчук.

Першою країною в Європі, яка використовувала ідею літнього часу з метою збереження вугілля під час війни, стала Німеччина (з 1916 року) та її союзники в Першій світовій війні. Після цього подібні рішення в різний час були ухвалені в багатьох країнах світу.

У Радянському Союзі довгий час цілий рік діяв так званий декретний час, тобто стрілки годинника були переведені на годину вперед порівняно з поясним часом. У 1981 році був розпочатий перехід на літній і зимовий час. Після розпаду СРСР деякі пострадянські держави відмовилися від переведення годинників.

Приблизно 84% респондентів, які брали участь в опитуванні, проведеному Єврокомісією в серпні 2018 року, висловилися за скасування переведення годинників на літній і зимовий час. В ухваленій Європарламентом у лютому 2018 року резолюції вказувалося, що наукові дослідження не змогли довести будь-яких позитивних результатів такої практики, але вказали на існування негативних наслідків для здоров'я людини, сільського господарства та безпеки дорожнього руху.

Навесні 2019 року Європарламент підтримав законопроект про скасування цієї процедури, з 2021 року. Вибір застосовуваного часу — постійний зимовий або постійний літній — наданий на розсуд кожної з країн-членів ЄС і повинен бути зроблений до квітня 2020 року. Останнє переведення годинників у країнах, які обрали постійний літній час, передбачалося провести в березні 2021 року, а в країнах, що вибрали постійний зимовий час, — у жовтні 2021 року.

Нагадаємо, що переведення годинників на літній час в Україні цьогоріч відбудеться в ніч із 27 на 28 березня о 03:00 — стрілки переведуть на годину вперед.