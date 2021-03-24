30 тисяч першокласників і тести в травні. Що чекає київські школи до кінця навчального року

На актуальні питання про особливості навчання під час карантину відповіла Олена Фіданян, глава департаменту освіти та науки КМДА.

На весняні канікули учні київських шкіл пішли раніше, ніж планувалося, і за різними графіками. Школярі 5-11 класів відпочивали з 18 березня, у той час як в учнів молодшої школи канікули почалися 22 березня. Діти із середніх і старших класів навчатимуться дистанційно через карантин у Києві, оскільки столиця знаходиться в "червоній зоні". У школи вийдуть тільки учні 1-4 класів, яким дозволили вчитися очно, щоб за ними був нагляд, поки батьки на роботі.

"Визначаючи дати канікул, ми враховували ситуацію з COVID-19 у місті. Щодня ми збираємо дані про кількість дітей, які захворіли зокрема ковідом, про класи і школи, які переходять на дистанційну форму навчання. Захворюваність перейшла на новий рівень, уже стосується дітей середніх і старших класів. Тому ми вирішили не чекати, поки кількість хворих стане величезною, і заздалегідь відправили дітей на канікули", — говорить Олена Фіданян, директорка департаменту освіти та науки КМДА.

Щоденні зведення міськадміністрації столиці говорять про те, що кількість хворих на коронавірус дітей до середини березня збільшилася. Якщо в лютому вона не перевищувала 30 осіб щодня, то 5 березня захворіло 50 дітей, 16 березня — 59, 17-го — 64 дитини віком до 17 років. Збільшення кількості хворих дітей пропорційне загальній кількості тих, що заразилися ковідом так само, як це було в попередню хвилю епідемії в листопаді-грудні.

Через епідемію київська влада змінює не тільки режим навчання. Уже відомо, що в четвертих і дев'ятих класах цьогоріч скасують державне підсумкове оцінювання (ДПА). Про те, як виставлятимуть річні оцінки учням цих класів, і на інші актуальні питання Олена Фіданян відповіла під час прямого ефіру, який пройшов у рамках освітнього фестивалю Kyiv EdFest 2021. Фокус наводить цитати з її виступу.

Як виставлять річні оцінки?

Без ДПА діти отримуватимуть оцінки за рік на основі семестрового контролю знань. У четвертих класах, наприклад, вчителі проводили звичайні контрольні, результати яких будуть враховуватися під час виставлення річних оцінок. Більш того, дитина має право на підвищення оцінки з того чи іншого предмету. Для перегляду оцінки батьки повинні звернутися до адміністратора або вчителя школи.

Як проведуть ЗНО в 2021 році?

Критерії проведення зовнішнього незалежного тестування під час пандемії не змінилися. На жаль, Український центр оцінювання якості освіти, який відповідає за проведення ЗНО, не змінив також і умови проведення тестів, зокрема для дітей з легеневими захворюваннями з групи ризику. Система залишається колишньою: доведеться фізично бути присутнім у пунктах тестування, інакше дитина не зможе брати участь у вступній кампанії. Усі пункти будуть забезпечені засобами для дезінфекції, однак батькам потрібно забезпечити дитину маскою.

Як і в 2019 році, ЗНО знову проводитимуть в умовах незавершеного навчального року: перший тест із хімії запланований на 21 травня. Ми вже говоримо про те, що випускники повинні мати більш вільний режим навчання в травні. Ми пропонуємо перевести 11-класників на режим змішаного навчання, щоб дитина ходила тільки на найпотрібніші їй уроки, які вона вибрала для ЗНО. Завдяки цьому учні не будуть перевантажені, а сім'ї зможуть зменшити витрати на репетиторів.

Як пройде набір до перших класів?

З 12 квітня стартує прийом заяв, ми очікуємо приблизно 30 тис. нових учнів у столиці. Як і в минулі роки, право на першочергове зарахування мають ті, хто проживає на вулицях, закріплених за школою, брати і сестри нинішніх учнів, діти працівників освіти. Тільки після зарахування всіх першочергових категорій школи прийматимуть на вакантні місця інших дітей методом лотереї.

Чи буде муніципальна охорона в школах?

З нашого досвіду постійна присутність охоронця на вході школи нераціональна. Набагато ефективніше працюють "тривожні кнопки", встановлені в муніципальних навчальних закладах Києва, і наряди, які приїжджають на виклик. Таку систему відпрацьовують в тестовому режимі в декількох школах столиці в рамках програми "Безпечна столиця". Крім того, школи вже рік живуть в дистанційному режимі навчання. Через епідемію коронавірусу діють великі обмеження щодо входу в школи і дитсадки, зокрема вони стосуються батьків.

Що буде з класними журналами?

Цього навчального року ми ввели наказ про обов'язкове ведення електронних журналів у початковій школі. Відповідно до принципу автономії школи самостійно вирішували, яким електронним сервісом користуватися. В онлайн-сервісах є недоліки, тому деякі школи ведуть паралельно паперовий та електронний класні журнали.

Ми не підтримуємо ідею дублювання класних журналів. Паперові журнали організовані незручно для вчителя, оскільки потрібно вносити дуже багато інформації, якою вже ніхто не користується. Це, наприклад, відомості про учнів на останній сторінці. Коли ми почали вивчати розділи журналу і чому ми їх не можемо змінити, з'ясували — до ведення класного журналу також залучені нормативні документи МВС або державного архіву, наприклад. Щоб змінити журнали, потрібно змінювати нормативні документи цих відомств. У нинішніх умовах епідемії набагато продуктивніше вести електронний журнал, за яким майбутнє, а не паперовий.

Як трансформуватиметься мережа шкіл?

Відповідно до нового законодавства про освіту ми трансформуємо мережу шкіл. До 2024 року ми повинні розробити план трансформації, до цього часу нічого в роботі київських шкіл не зміниться. У новому законі немає такого типу навчальних закладів, як спеціалізовані школи, у той час як у Києві величезна їх кількість. Більшість столичних спеціалізованих шкіл — лінгвістичні, де вивчають 24 іноземні мови. Усі ці заклади повинні трансформуватися. Закон дозволяє зберегти спеціалізацію, якщо школа, що вивчає, наприклад, німецьку мову, підписала міжнародний договір із Німеччиною. На основі таких договорів ми можемо зберегти I-III ступінь, без цього школа повинна стати гімназією або ліцеєм. Час до 2024 року ми повинні вжити на поліпшення нормативних документів, щоб не ламати школи і їхні колективи.

Школи-інтернати вже реорганізуються, але ми не втратимо жодного навчального закладу. Часто ми розширюємо можливості шкіл і плануємо їх розвивати в майбутньому. У школах-інтернатах, наприклад, де навчаються діти з різними захворюваннями, зберігатимуть не тільки вчителів, але й медичні відділи, які там зараз є.

Зміни будуть і в дистанційному форматі навчання. У Києві ми виділимо кілька опорних шкіл, за якими буде закріплений цей формат. Це необхідно тому, що дистанційне навчання вимагає комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, якими повинні бути забезпечені опорні школи.